Кремль: РФ и Украина еще не планировали дальнейшие прямые переговоры

"Конкретной договоренности о будущих встречах нет", - сказал Песков журналистам. - "Их еще предстоит согласовать".

В прошлую пятницу, 16 мая, в ходе двухчасовых переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились обменять по тысяче военнопленных, что стало крупнейшим таким обменом. Кроме этого шага, встреча не принесла никакого серьезного прорыва.

Обмен большого числа заключенных - "довольно трудоемкий процесс", который "занимает известное время", сказал Песков.

При этом, тем не менее, он добавил: "Работа идет быстрыми темпами, все заинтересованы в том, чтобы сделать это быстро".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в четверг тоже сообщил, что идет подготовка к потенциальному обмену военнопленными, который он назвал, вероятно, единственным реальным результатом переговоров в Турции.

Песков также опроверг опубликованное в четверг в Wall Street Journal сообщение о том, что после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не заинтересован в переговорах, поскольку считает, что Россия выигрывает.

"Мы знаем, что Трамп сказал Путину, мы не знаем, что Трамп сказал европейцам. Мы знаем официальное заявление президента Трампа", - сказал Песков. - "То, что мы знаем, противоречит тому, что написано в статье, которую вы упомянули".