"Насильнику нужна жертва": как косы стали символом протеста против домашнего насилия в России

Поручни Как часто женщин хватают за волосы? Косы из женских волос вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего. Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно! Я не могу обойти стороной тему насилия в семье. Это преступление, игнорировать которое не сможет ни один здравомыслящий человек. Каждый год от последствий домашнего насилия погибают тысячи женщин. Только задумайтесь! По статистике МВД количество зарегистрированных! преступлений в России стабильно растёт. Но многие люди не хотят признавать, что это происходит вокруг них. Им удобно жить в своём мире, в котором нет места чужим проблемам. Они научились их игнорировать, обустроившись в вакуумной зоне комфорта, где всё хорошо. И они не торопятся оттуда выглядывать. Я знаю об этом из личного опыта. С отчимом всегда были проблемы. Подвыпившим он любил распускать руки на женщин. Органы правопорядка в конце девяностых предпочитали не вмешиваться в «семейные разборки», пока не будет хотя бы каких-то увечий, вроде переломанных конечностей или поножовщины. Соседям, которых в самые жестокие ночи я просил о помощи, не было до этого дела. В лучшем случае, они наморщившись предлагали вызвать ментов, и всё повторялось по кругу. В итоге мы переехали в другую страну. Прошло 20 лет, но в этой системе мало что поменялось: 1. Нет законов против домашнего насилия. 2. Нет охранных ордеров. 3. Полиция в России старается игнорировать домашнее насилие до тех пор, пока у жертвы не появятся серьезные ранения. 4. Декриминализированы побои в семье. Я считаю, что все неравнодушные люди должны добиваться принятия закона о домашнем насилии. Прочитайте личные истории двух девушек, заплетавших косы вместо поручней вместе со мной: @electric_di Диана и @manikeshina Мария О реакции и действиях людей во время этой акции расскажу в ближайшее время. Поручни / Санкт-Петербург, 2019 ph: @ssevernaya