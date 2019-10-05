"Насильнику нужна жертва": как косы стали символом протеста против домашнего насилия в России

В русской культуре коса связана с представлением о женственности, однако художник в своей акции решил отойти от стереотипов и придать этой прическе иное значение.

Акцию он провел вечером в петербургском метро. Сначала пассажиры не понимали, что происходит, удивлялись, потом доставали телефоны и начинали снимать.

"У нас есть правило: мы не разговариваем со зрителями во время исполнения перформанса. Иногда мы можем кивать головой или поддакивать. В диалог вступаем, только если возникают какие-то действительно сложные ситуации", – цитирует Макса Отто "Радио Свобода".

По мнению художника, в музей зритель приходит подготовленным, а в общественном пространстве человек к искусству не готов, поэтому в такой атмосфере наблюдать за ним интереснее.

ФОТО: Макс Отто

"Косы из женских волос вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего.

Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно!", - в социальной сети Instagram пояснил автор перформанса.

Тема домашнего насилия связана с личным опытом Макса Отто. Агрессия исходила от отчима.

"Прошло 20 лет, но в этой системе мало что поменялось: нет законов против домашнего насилия, нет охранных ордеров, полиция в России старается игнорировать домашнее насилие до тех пор, пока у жертвы не появятся серьезные ранения; декриминализированы побои в семье", – добавляет художник.

ФОТО: Макс Отто

Вместе с художником косы на поручни развешивали две девушки - Мария и Диана. Обе лично столкнулись с проблемой домашнего насилия, о чем также рассказали в социальной сети Instagram.

Диана видела насилие в семье: отчим бил ее мать. "Ему не нужен был повод. Бил ее, даже когда она была беременна. Все это делалось на моих глазах", – поделилась она.

Мария тоже столкнулась с насилием со стороны родителей, а потом и в отношениях с мужчиной. Образ косы для нее ассоциируется с потерей независимости.

"Если женщина отрекается от косы, значит, кто-то посягнул на ее независимость. Я думаю, что это символ жертвенности.

Коса, развешанная на поручнях, символизирует некую опору, потому что насильник часто не может прожить без своего партнера, но при этом продолжает над ним издеваться", – подметила девушка, участница перформанса.