"Насильнику нужна жертва": как косы стали символом протеста против домашнего насилия в России

Петербургский художник Макс Отто повесил в вагонах метро косы из женских волос, предлагая пассажирам выбор – хвататься за них или нет. Это уже не первое выступление творческой интеллигенции с призывом добиться принятия закона о домашнем насилии в России.
В русской культуре коса связана с представлением о женственности, однако художник в своей акции решил отойти от стереотипов и придать этой прическе иное значение.
Акцию он провел вечером в петербургском метро. Сначала пассажиры не понимали, что происходит, удивлялись, потом доставали телефоны и начинали снимать.
"У нас есть правило: мы не разговариваем со зрителями во время исполнения перформанса. Иногда мы можем кивать головой или поддакивать. В диалог вступаем, только если возникают какие-то действительно сложные ситуации", – цитирует Макса Отто "Радио Свобода".
По мнению художника, в музей зритель приходит подготовленным, а в общественном пространстве человек к искусству не готов, поэтому в такой атмосфере наблюдать за ним интереснее.
"Косы из женских волос вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего.
Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно!", - в социальной сети Instagram пояснил автор перформанса.
Тема домашнего насилия связана с личным опытом Макса Отто. Агрессия исходила от отчима.
"Прошло 20 лет, но в этой системе мало что поменялось: нет законов против домашнего насилия, нет охранных ордеров, полиция в России старается игнорировать домашнее насилие до тех пор, пока у жертвы не появятся серьезные ранения; декриминализированы побои в семье", – добавляет художник.
Вместе с художником косы на поручни развешивали две девушки - Мария и Диана. Обе лично столкнулись с проблемой домашнего насилия, о чем также рассказали в социальной сети Instagram.
Диана видела насилие в семье: отчим бил ее мать. "Ему не нужен был повод. Бил ее, даже когда она была беременна. Все это делалось на моих глазах", – поделилась она.
Мария тоже столкнулась с насилием со стороны родителей, а потом и в отношениях с мужчиной. Образ косы для нее ассоциируется с потерей независимости.
"Если женщина отрекается от косы, значит, кто-то посягнул на ее независимость. Я думаю, что это символ жертвенности.
Коса, развешанная на поручнях, символизирует некую опору, потому что насильник часто не может прожить без своего партнера, но при этом продолжает над ним издеваться", – подметила девушка, участница перформанса.
Контекст:
В России, согласно итогам опросов Росстата за 2016 год, домашнему насилию подвергаются 16 миллионов женщин. При этом побои в семье все еще декриминализованы, а 61% россиян не считают проблему домашнего насилия актуальной.
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Поручни Как часто женщин хватают за волосы? Косы из женских волос вместо поручней - это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего. Я предложил людям сделать интуитивный выбор: хвататься за поручни или нет. Держитесь за них, тяните, рвите! Делайте с ними что угодно! Я не могу обойти стороной тему насилия в семье. Это преступление, игнорировать которое не сможет ни один здравомыслящий человек. Каждый год от последствий домашнего насилия погибают тысячи женщин. Только задумайтесь! По статистике МВД количество зарегистрированных! преступлений в России стабильно растёт. Но многие люди не хотят признавать, что это происходит вокруг них. Им удобно жить в своём мире, в котором нет места чужим проблемам. Они научились их игнорировать, обустроившись в вакуумной зоне комфорта, где всё хорошо. И они не торопятся оттуда выглядывать. Я знаю об этом из личного опыта. С отчимом всегда были проблемы. Подвыпившим он любил распускать руки на женщин. Органы правопорядка в конце девяностых предпочитали не вмешиваться в «семейные разборки», пока не будет хотя бы каких-то увечий, вроде переломанных конечностей или поножовщины. Соседям, которых в самые жестокие ночи я просил о помощи, не было до этого дела. В лучшем случае, они наморщившись предлагали вызвать ментов, и всё повторялось по кругу. В итоге мы переехали в другую страну. Прошло 20 лет, но в этой системе мало что поменялось: 1. Нет законов против домашнего насилия. 2. Нет охранных ордеров. 3. Полиция в России старается игнорировать домашнее насилие до тех пор, пока у жертвы не появятся серьезные ранения. 4. Декриминализированы побои в семье. Я считаю, что все неравнодушные люди должны добиваться принятия закона о домашнем насилии. Прочитайте личные истории двух девушек, заплетавших косы вместо поручней вместе со мной: @electric_di Диана и @manikeshina Мария О реакции и действиях людей во время этой акции расскажу в ближайшее время. Поручни / Санкт-Петербург, 2019 ph: @ssevernaya
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Я долго думала, писать этот пост или нет. Просто не хочу вспоминать то, что было осенью прошлого года. Получится наверняка сумбурно, но всё же… Я знаю, что многим было интересно: почему же я ПОБРИЛАСЬ НА ЛЫСО? Обычно, когда мне задают вопрос о причине кардинальной смены моей прически, я отвечаю так: стресс и интерес. Действительно, интересно мне было, как я буду выглядеть лысой, очень давно, если не с детства. Мне кажется, многие девушки думают, как бы они выглядели лысой? Чисто из любопытства, потому что никогда не наблюдали себя в таком образе (пишите, если да). Я планировала побриться, но только этим летом, 2019-го: мне надоело бесконечное окрашивание и испорченные волосы. Однако стресс ускорил моё решение… Какой же у меня мог быть стресс? Наверное, вы уже знакомы с этой темой (надеюсь, что не все – лично). До того момента я не знала, что такое абьюз, объективация, домогательства. В тот год со мной все это случилось, и я поняла, насколько это тяжело. Меня насиловали. Физически и психологически. Человек, который поначалу упорно втирался в доверие и пытался сблизиться со мной всеми способами. После того, как я всё же решила довериться, из меня начали высасывать жизнь. Во мне ничего уже не оставалось: каждый раз я приходила домой и была выжата, раздавлена. Постепенно это начало перерастать в подавление всех своих эмоций, апатию и усталость от всего. Полное равнодушие. После очередного такого взаимодействия с противоположным полом я пришла домой и, в надежде расслабиться и хоть как-то облегчить свое состояние, пошла принять ванну. Но поняв, что вода уже не успокаивает, музыка не отвлекает, а слёз не осталось, я посмотрела на обычный бритвенный станок и подумала: «Я побреюсь». Где-то полторы минуты я сидела и не понимала, решилась я или нет. Мне казалось, что у меня тогда затуманилось сознание. Что я делаю? Хочу ли я этого? Что изменится? Какой смысл? Да или нет? Да или нет? Да… =ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ=
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Недавно я приняла участие в перфонасе по идее @ottomaks посвященному теме домашнего насилия и хочу поделиться с вами своей историей. Мне было около пяти лет , когда мама познакомилась с моим будущим отчимом. Это был мужчина средних лет с одной ногой и деревянным протезом вместо другой. Он постоянно бил мать. Ему не нужен был повод. Бил ее даже когда она была беременна. Все это делалось на моих глазах. Негодяй не стеснялся этого и мог поднять руку даже в присутствии своих родственников и друзей. Этот садист любил издеваться и над животными, а я периодически находила своего котенка с разбитой мордой. Другой наш кот просто исчез из квартиры, на что отчим не дал никакого ответа. Мы тогда жили в маленьком городке, а у него были связи в полиции, поэтому обращаться за помощью было бесполезно. Единственным выходом был побег из города. Но даже после этого он не оставил нас в покое. Нашел , приехал, угрожал оружием и расправой , хотел украсть брата , но в большом городе у него не было связей и мы смогли напугать его полицией. Это тема касается каждого. И меня пугает бездействие полиции и отсутствие выхода из подобных ситуации. Не ведитесь на глупые стереотипы. Бьёт - значит любит бить , не иначе. Бегите от таких людей при первой же возможности. Не терпите насилие над собой и над своими близкими.