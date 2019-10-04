Лиепиньш: государство недостаточно заботится о развитии культуры

"Существует только принцип избытка: если что-то остается после удовлетворения нужд других отраслей, это можно использовать для культуры. В советское время была карикатура: министр культуры и министр здравоохранения в очереди за финансированием стоят последними… Сегодня почти ничего не изменилось", - заявил Лиепиньш.

Он также высказал критику в адрес работы бывшего министра культуры, а ныне депутата Европарламента Даце Мелбарде, которая, по мнению Лиепиньша, оказала недостаточную поддержку работе LNOB, например, не поддержала "попадание в бюджет" проекта третьего этапа строительства LNOB.

По его мнению, проект концертного зала в в Риге Мелбарде использовала в рамках предвыборной кампании, чтобы попасть в Европейский парламент.

Лиепиньш также считает, что потенциал Риги в качестве культурного города не реализован, и "деньги были потрачены впустую".

"Со столетием Латвии - то же самое. Хорошо, строится эстрада для Праздника песни, это важно для самосознания народа, но является ли это единственным и главным аспектом латышской культуры? Частота использования эстрады составит один, возможно, два раза в год.

Рок-концерты переехали на Луцавсалу, и маловероятно, что они когда-либо переедут в Межапарк, потому что в плане доступности Луцавсала удобнее. Хорошо, Опера получила финансирование, чтобы мы могли сделать хороший гала-концерт, который мы не могли бы организовать только за свои деньги, но это финансирование ничтожно мало по сравнению с другими расходами".