Сб, 5.10.2019
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Тысячи человек вышли на улицу, чтобы выразить поддержку независимости Шотландии

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Тысячи человек в субботу вышли в Эдинбурге на шествие в поддержку независимости Шотландии, по информации местного депутата, в шествии приняли участие 250 тысяч человек, сообщает DPA.

"Что за день! 250 000 вместе с нами идут в шествии независимости", - написала в Twitter депутат Джоанна Черри из Национальной партии Шотландии (SNP).

 У многих участников мероприятия в руках были флаги Шотландии.

 "Удачи всем, кто идет в Эдинбурге в шествии независимости", - пожелала в Twitter первая министр Шотландии и лидер SNP Никола Стерджен, партия которой выступает против Brexit.

 "Сама я сегодня принять участие не могу, но в мыслях я с вами", - написала она. "Пусть у вас будет прекрасный день. И не сомневайтесь - независимость близится", - добавила она.

 Организаторы шествия All Under One Banner сообщили, что в прошлом году такое мероприятие посетили 100 000 человек, но местное правительство подсчитало, что тогда собралось 20 000 человек, отмечает ВВС.

Организаторы обещали шествиями и митингами пытаться способствовать дискуссии о необходимости независимости Шотландии.

Галерея: Шествие в поддержку независимости Шотландии

Стерджен предупредила, что в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, в течение двух лет будет организован референдум о независимости Шотландии.

В среду она обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытках добиться выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях выхода.

"Основным пунктом для Шотландии является то, что предложения [Джонсона] вывести нас из Евросоюза, единого рынка и таможенного союза - против нашей воли", - сказала она.

В первом голосовании Шотландии о независимости в 2014 году 55% участников референдума поддержали оставление в составе Великобритании.

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