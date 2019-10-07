Попытался. Испугался. Убежал... Личный опыт знакомства с "принцем"
Осень - прекрасное время для неисправимых романтиков. Можно наслаждаться хрустально чистым осенним воздухом, разноцветными красками листопада, читать томик Есенина или Тютчева под звук стучащих в окно капель дождя или уютно закутаться в плед с бокалом красного вина и смотреть любимое кино. Тысяча и одна опция…
Но для меня приход осени - это всегда неизбежность принять тот факт, что лето закончилось, тёплые деньки улетают на юг вместе с перелётными птицами, а на ближайшие полгода лучшими друзьями становятся тёплые шарфы, перчатки, шерстяные носки и шапки.
Просыпаясь от шума дождя о подоконник, мне не хочется воодушевлённо выпрыгнуть из-под уютного одеяла и бежать навстречу приключениям.
Мне вообще не хочется вылезать из тёплой постели, а хочется снова заснуть и окунуться в лето! В общем, осенью у меня всегда начинается ностальгия по весёлым и беззаботным летним дням… А в голове всплывают яркие и интересные моменты из моей солнечной жизни.
Я, как и любая незамужняя девушка, верю в появление принца на белом коне, ну, или на белом мерседесе на худой конец! Принцы, конечно же, появляются, не заставляя себя долго ждать.
Но законы флюидов, феромонов и той самой необъяснимой "любовной химии" неизбежно встревают в процесс общения,
а по сему не так часто можно испытать то самое неподдельное влечение, учащённое сердцебиение и лёгкое головокружение от присутствия "вкусного" мужчины на горизонте.
Этим летом у меня произошла интересная встреча с мужчиной, который действительно привлек моё внимание. Наверное, у каждой женщины чуть ли не с детства есть определённое представление о мужском поведении, которое для нее особенно ценно при общении с противоположным полом.
Если кто-то не соответствует требованиям или действует не по схеме, сложенной в голове, то кажется, что это не наш человек.
И когда происходит встреча, где на метафизическом уровне ты понимаешь, что этот объект тебе действительно нравится, а его действия не заставляют усомниться в том, что это настоящий Мужчина, то невольно начинаешь благодарить небеса за столь волнующее знакомство!
Он умеет красиво и грамотно изложить свои мысли, галантен, начитан, внимателен и чуток, не эгоистичен и с отличным чувством юмора. Классный, не правда ли?! Вот и мне так показалось… Поэтому приглашение вместе поужинать я приняла с радостью. За ужином Мужчина проявил себя наилучшим образом.
Когда я приехала в назначенное место и подошла к столу, меня уже ожидали любимые устрицы и охлаждённое шампанское.
Разговоры проходили на темы литературы, отношений, гороскопов и работы. Три часа пролетели незаметно. После ужина в целости и сохранности меня доставили домой, поблагодарив за прекрасный вечер. Надо отметить, что
за всё время нашего общения не было и намёка на что-то безнравственное и пошлое. "Настоящий джентельмен", - подумала я.
Следующие несколько встреч прошли в таком же ключе непринуждённого и приятного общения, которое сопровождалось комплиментами и ухаживаниями.
Через некоторое время мой "принц" сообщил о том, что у него давно была запланирована поездка на Лазурный берег, что вернётся он в родные края только через три недели, и тактично намекнул, что не хотел бы прерывать наше общение на столь длительный срок, а поэтому приглашает меня прилететь к нему на свидание на Французскую Ривьеру, добавив при этом, что на вилле у меня будет своя комната. Как настоящая женщина
я взяла паузу, чтобы подумать над заманчивым предложением. Но, честно говоря, между нами девочками, мне тут же хотелось сказать "да"!
Как вы понимаете, мой ответ был очевиден и являлся формальностью.
Через неделю я уже стояла в аэропорту Ниццы, ожидая свой багаж, который все никак не появлялся на ленте. А в это самое время у выхода меня ждал загорелый красавец. Когда я поняла, что багажа, возможно, сегодня и не будет, я позвонила кавалеру и объяснила ситуацию, извинившись за задержку по времени.
Он не растерялся, сказав, что магазины здесь отличные и прямо сейчас мы можем отправиться на шопинг. "Мужчина мечты", - пробежало у меня в голове!
Разве не этот ответ мечтают услышать девочки, оставшись без вещей? Но, к счастью или нет, багаж нашёлся!
Следующие дни я жила как в сказке. Отличная погода, лазурная тёплая вода, шикарные вечеринки до утра и обходительный мужчина рядом. Это именно тот случай, когда можно было ни о чём не думать и расслабиться.
Надо отметить, что за всё время моего пребывания в гостях кроме нежных объятий и застенчивых поцелуев в плечико ничего не происходило. "Уважает и бережёт", - сделала я вывод. И записала это в плюсы моему "принцу". Однако на шестой день перед моим отлётом нервы моего кавалера сдали… Вечером, когда мы выпили по бокальчику горячительных напитков, он, глядя мне прямо в глаза, спросил, куда же делась моя искра, которую он увидел в первый день нашего знакомства? Я была очень заинтригована началом нашей вечерней беседы и попросила пояснить. Ответ, который я получила меня удивил.
Оказалось, что все это время мой идеальный мужчина ждал, когда же я на него накинусь и мы предадимся "безудержной страсти".
Видимо, сам кавалер боялся сделать этот отважный шаг, чтобы не спугнуть или не получить отказ. По словам того же "прекрасного принца", в первый же вечер моего пребывания на вилле он ждал романтичной ночи. А когда этого не случилось, то очень расстроился. В этот в момент образ статного и обходительного красавца разбился, как волна о скалы. Естественно, "искра", про которую говорил молодой человек, никуда не пропала, она лишь ждала своего часа, чтобы заиграть яркими язычками пламени и согреть моего избранника.
В голове у меня возник вопрос, который я и задала: "Скажи честно, ты думал, что все будет проще, а оказалось тяжелее?". "Да", - честно ответил он.
И продолжил: "Я привык тому, что девушки сами начинают наслаждаться моментом, не теряя времени". "Понятно, бег с препятствиями не для тебя", - задумчиво проговорила я.
На следующее утро я улетела, оставив "своего принца" и неначавшийся роман на Лазурном берегу. Очень жаль, что в наше время мужчины избалованы и привыкли получать все и сразу, не желая прилагать немного больше усилий для завоевания девушки, которая им понравилась.
Во времена развивающихся технологий, Интернета и бешеного ритма жизни всё происходит быстрее, но что-то остаётся неизменным во все времена - это уважение друг к другу.
Мужчины, не бойтесь проявлять настойчивость и уважение по отношению к женщине, которая вам действительно понравилась. Добивайтесь её!
Женщинам нравятся смелые и сильные мужчины, готовые доказывать поступками серьёзность своих намерений. Пожалуй, это тоже остаётся неизменным уже многие тысячелетия.