Попытался. Испугался. Убежал... Личный опыт знакомства с "принцем"

я взяла паузу, чтобы подумать над заманчивым предложением. Но, честно говоря, между нами девочками, мне тут же хотелось сказать "да"!

Как вы понимаете, мой ответ был очевиден и являлся формальностью.

Через неделю я уже стояла в аэропорту Ниццы, ожидая свой багаж, который все никак не появлялся на ленте. А в это самое время у выхода меня ждал загорелый красавец. Когда я поняла, что багажа, возможно, сегодня и не будет, я позвонила кавалеру и объяснила ситуацию, извинившись за задержку по времени.

Он не растерялся, сказав, что магазины здесь отличные и прямо сейчас мы можем отправиться на шопинг. "Мужчина мечты", - пробежало у меня в голове!

Разве не этот ответ мечтают услышать девочки, оставшись без вещей? Но, к счастью или нет, багаж нашёлся!

Следующие дни я жила как в сказке. Отличная погода, лазурная тёплая вода, шикарные вечеринки до утра и обходительный мужчина рядом. Это именно тот случай, когда можно было ни о чём не думать и расслабиться.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Надо отметить, что за всё время моего пребывания в гостях кроме нежных объятий и застенчивых поцелуев в плечико ничего не происходило. "Уважает и бережёт", - сделала я вывод. И записала это в плюсы моему "принцу". Однако на шестой день перед моим отлётом нервы моего кавалера сдали… Вечером, когда мы выпили по бокальчику горячительных напитков, он, глядя мне прямо в глаза, спросил, куда же делась моя искра, которую он увидел в первый день нашего знакомства? Я была очень заинтригована началом нашей вечерней беседы и попросила пояснить. Ответ, который я получила меня удивил.

Оказалось, что все это время мой идеальный мужчина ждал, когда же я на него накинусь и мы предадимся "безудержной страсти".

Видимо, сам кавалер боялся сделать этот отважный шаг, чтобы не спугнуть или не получить отказ. По словам того же "прекрасного принца", в первый же вечер моего пребывания на вилле он ждал романтичной ночи. А когда этого не случилось, то очень расстроился. В этот в момент образ статного и обходительного красавца разбился, как волна о скалы. Естественно, "искра", про которую говорил молодой человек, никуда не пропала, она лишь ждала своего часа, чтобы заиграть яркими язычками пламени и согреть моего избранника.

В голове у меня возник вопрос, который я и задала: "Скажи честно, ты думал, что все будет проще, а оказалось тяжелее?". "Да", - честно ответил он.

И продолжил: "Я привык тому, что девушки сами начинают наслаждаться моментом, не теряя времени". "Понятно, бег с препятствиями не для тебя", - задумчиво проговорила я.

На следующее утро я улетела, оставив "своего принца" и неначавшийся роман на Лазурном берегу. Очень жаль, что в наше время мужчины избалованы и привыкли получать все и сразу, не желая прилагать немного больше усилий для завоевания девушки, которая им понравилась.

Во времена развивающихся технологий, Интернета и бешеного ритма жизни всё происходит быстрее, но что-то остаётся неизменным во все времена - это уважение друг к другу.

Мужчины, не бойтесь проявлять настойчивость и уважение по отношению к женщине, которая вам действительно понравилась. Добивайтесь её!