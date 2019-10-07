На фоторадары нет денег. Уберут ли их с дорог Латвии?

Как пояснил чиновник, со штрафов фоторадаров получено меньшее финансирование, чем планировалось изначально. Это связано с ремонтными работами на центральных шоссе и улицах, из-за чего водители вынуждены снижать скорость в местах, где фоторадары расположены. Кроме того, в августе выросла и дисциплина водителей в соблюдении правил дорожного движения.

Улучшение безопасности движения заслуживает похвалы, однако, принимая во внимание упомянутое, сейчас МВД и Минфин ведут переговоры по поводу дальнейшей деятельности радаров. Несмотря на то, что ранее правительство решило, что фоторадары первой очереди продолжат работать, финансирования на эти целя нет.

Если договоренность по этим фоторадарам достигнута не будет, их дальнейшая судьба окажется под знаком вопроса и, возможно, их придется демонтировать, пояснил госсекретарь МВД.

Говоря о ранее обозначенной цели установить еще 50 фоторадаров и 50 их муляжей, Трофимов указал, что финансирование на этот проект не выделено и фактически введение дополнительных радаров придется отложить.

"Правительство летом приняло решение, что о поддержке второго круга будет решено в процессе создания бюджета. В процессе создания бюджета выделение дополнительных денег на фоторадары поддержано не было", - отметил Трофимов.

Введение нового проекта фоторадаров - это вопрос политического выбора. Скорее всего, вскоре о новом проекте фоторадаров будут дискутировать и в Совете по безопасности дорожного движения, пояснил Трофимов.