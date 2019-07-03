Фоторадаров станет вдвое больше, но часть из них будет муляжами

По этой причине подготовлен план, предусматривающий двукратное увеличение числа фоторадаров - планируется приобрести 50 новых радаров и 50 муляжей. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) указывает, что в латвийской практике муляжи будут новинкой, однако опыт других стран свидетельствует, что и они эффективны.

Член правления CSDD Янис Голубев указывает, что размещение муляжей дает возможность "маневрировать" с этими устройствами. По его словам, ловить и наказывать каждого водителя не является целью.

"Цель - сделать медленнее общий поток и улучшить транспортную ситуацию в Латвии. И это те средства, которыми мы можем это сделать", - сказал Голубев.

Новые радары планируется начать приобретать в 2021 году, реализация проекта займет три года. Стоимость оценивается примерно в пять миллионов евро. Деньги планируют взять из доходов CSDD, а не из госбюджета.

Финансирование будет использовано и на оборудование фоторадаров дополнительными функциями, к примеру, чтобы фиксировать среднюю скорость движения и контролировать, уплачен ли дорожный налог и соблюдаются ли сигналы светофора.