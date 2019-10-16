Постельное бельё стирают раз в неделю: Видеопрогулка по тюремной прачечной

Согласно латвийскому законодательству, всем заключенным государство предоставляет одежду - как зимнюю и летнюю обувь, так и куртку на холодное время года, головные уборы, рубашки и брюки. С разрешения администрации заключенные могут носить и свою собственную одежду.

В закрытых и частично закрытых тюрьмах у заключенных есть возможность получать личную одежду через посылки и передачки от родственников. Осужденные могут получить 12 посылок или передачек в год.

Галерея: Одежда заключенных в латвийских местах лишения свободы

На территории латвийских тюрем есть специальные помещения, где стирается одежда заключенных.

Постельное белье заключенных стирается раз в семь дней, верхнюю одежду стирают раз в месяц, в день, когда обитатели тюрьмы посещают баню.

Баня также посещается по графику - у заключенных есть возможность делать это два раза в неделю. В прачке работают заключенные - по графику. Рабочий день этих заключенных начинается в семь утра, когда они идут по камерами и собирают мешки с одеждой, которую необходимо постирать.

Одежду работники прачки раскладывают в специальные стиральные машины. Согласно установленным нормам в стиральные машины насыпается порошок, а для светлых вещей - отбеливатель. После стирки вещи переносят в устройство для сушки одежды.