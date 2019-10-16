Ср, 16.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Постельное бельё стирают раз в неделю: Видеопрогулка по тюремной прачечной

Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта "Невидимое в тюрьме" - начать общественную дискуссию о том, что заключенные, осужденные пожизненно, могут выйти на свободу, а также рассказать о том, что происходит по ту сторону колючей проволоки. Сегодня - о том, как и где стирают одежду заключенных. 

Согласно латвийскому законодательству, всем заключенным государство предоставляет одежду - как зимнюю и летнюю обувь, так и куртку на холодное время года, головные уборы, рубашки и брюки. С разрешения администрации заключенные могут носить и свою собственную одежду. 

В закрытых и частично закрытых тюрьмах у заключенных есть возможность получать личную одежду через посылки и передачки от родственников. Осужденные могут получить 12 посылок или передачек в год. 

Галерея: Одежда заключенных в латвийских местах лишения свободы

На территории латвийских тюрем есть специальные помещения, где стирается одежда заключенных. 

Постельное белье заключенных стирается раз в семь дней, верхнюю одежду стирают раз в месяц, в день, когда обитатели тюрьмы посещают баню. 

Баня также посещается по графику - у заключенных есть возможность делать это два раза в неделю. В прачке работают заключенные - по графику. Рабочий день этих заключенных начинается в семь утра, когда они идут по камерами и собирают мешки с одеждой, которую необходимо постирать. 

Одежду работники прачки раскладывают в специальные стиральные машины. Согласно установленным нормам в стиральные машины насыпается порошок, а для светлых вещей - отбеливатель.  После стирки вещи переносят в устройство для сушки одежды.

Подробнее о тюремной прачечной смотрите в видео!

Узнать, почему мы это делаем, можно здесь:

Узнать, как выглядит тюремная кухня и чем кормят заключенных можно здесь:

Прочитать интервью с начальником тюрьмы можно здесь:

О том, что продается в тюремном магазине, читайте здесь:

Узнать про психологический портрет осужденного пожизненно и ресоциализацию можно, прочитав статью:

Все статьи в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" можно прочитать здесь.  

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