Постельное бельё стирают раз в неделю: Видеопрогулка по тюремной прачечной

Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта "Невидимое в тюрьме" - начать общественную дискуссию о том, что заключенные, осужденные пожизненно, могут выйти на свободу, а также рассказать о том, что происходит по ту сторону колючей проволоки. Сегодня - о том, как и где стирают одежду заключенных.
Согласно латвийскому законодательству, всем заключенным государство предоставляет одежду - как зимнюю и летнюю обувь, так и куртку на холодное время года, головные уборы, рубашки и брюки. С разрешения администрации заключенные могут носить и свою собственную одежду.
В закрытых и частично закрытых тюрьмах у заключенных есть возможность получать личную одежду через посылки и передачки от родственников. Осужденные могут получить 12 посылок или передачек в год.
Галерея: Одежда заключенных в латвийских местах лишения свободы
На территории латвийских тюрем есть специальные помещения, где стирается одежда заключенных.
Постельное белье заключенных стирается раз в семь дней, верхнюю одежду стирают раз в месяц, в день, когда обитатели тюрьмы посещают баню.
Баня также посещается по графику - у заключенных есть возможность делать это два раза в неделю. В прачке работают заключенные - по графику. Рабочий день этих заключенных начинается в семь утра, когда они идут по камерами и собирают мешки с одеждой, которую необходимо постирать.
Одежду работники прачки раскладывают в специальные стиральные машины. Согласно установленным нормам в стиральные машины насыпается порошок, а для светлых вещей - отбеливатель. После стирки вещи переносят в устройство для сушки одежды.
Подробнее о тюремной прачечной смотрите в видео!
Узнать, почему мы это делаем, можно здесь:
Узнать, как выглядит тюремная кухня и чем кормят заключенных можно здесь:
Прочитать интервью с начальником тюрьмы можно здесь:
- Начальник тюрьмы: "Есть те, кто на свободе жить не умеет"
- Начальник тюрьмы: Общество говорит либо "Расстрелять", либо "Надзиратели - изверги"
О том, что продается в тюремном магазине, читайте здесь:
Узнать про психологический портрет осужденного пожизненно и ресоциализацию можно, прочитав статью:
Все статьи в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" можно прочитать здесь.