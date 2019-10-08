Латвийский министр изменилась до неузнаваемости. И на кого теперь похожа?

Так, пользователь Twitter Дзинтарс Рудзитис сравнил сменившую прическу и явно преобразившуюся Шуплинску с экс- главой партии "Единство" и бывшим спикером парламента Солвитой Аболтиней, которая сейчас, как известно, занимает пост посла в Италии.

Она тоже в свое время решилсь на бьюти-преображение, правда, произошло это незадолго до завершения ее политической карьеры.

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С новой прической мама троих детей Илга Шуплинска появилась в эфире LTV, посвященном судебному разбирательству по делу об утверждении на посту ректора Латвийского университета профессора Индрикиса Муйжниекса - биолога, хабилитированного доктора наук, члена Академии наук Латвии.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Напомним, ранее глава Министерства образования и науки Латвии раскрыла секрет своего украшения, которое она носит практически всегда и с любыми нарядами.

"Это связано с моим видением мира. Это украшение, которое сделала моя дочь, и это отражение моих ценностей, оно заряжает меня определенной энергией.

Если вы знаете, что такое круг - это начало, конец, бесконечность, ничто не заканчивается и все время в движении. Это всегда важно", - отметила министр в интервью программе "Без обид" Русского вещания LTV7.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

ФОТО: Paula Čurkste/LETA