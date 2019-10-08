"Горбатая гора 2": пользователи в сети высмеивают поездку Путина в тайгу

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свой 67-й день рождения. По этому случаю, он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в сибирскую тайгу, к реке Енисей. Снимки поездки были выложены в сеть и, конечно, их без внимания не могли оставить пользователи интернета.
Фотографии послужили основой для нового мема. Поскольку на снимках кроме Путина и Шойгу никого нет, пользователи тут же провели параллель с известной американской мелодрамой "Горбатая гора".
В фильме повествуется о непростых любовных отношениях между владельцем ранчо и ковбоем родео.
Фотосессию Путин и видео с его поездки пользователи прозвали сиквелом к "Горбатой горе".
Russia Today выпустила сиквел «Горбатой горы» pic.twitter.com/mu9XBCCnqj— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) October 7, 2019
Путин и Шойгу-то не смотрели и не в курсе.— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) October 7, 2019
А вот фотограф кремлёвского пула смотрел, точно смотрел... pic.twitter.com/0PcXoniGAa
Третий участник пикника ушёл в кусты по делам.— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) October 7, 2019
Судя по тому, что сиденье стульчика в аршине над землёй, третьим был кто-то маленький. pic.twitter.com/pg2NbeTXyD
Путин и Шойгу настолько суровы, что поехали любоваться сгоревшим лесом и выжженной землёй.— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) October 7, 2019
Кому и на что намекают? pic.twitter.com/pqcpd0eWR9
Галерея: Владимир Путин отметил свое 67-летие