"Горбатая гора 2": пользователи в сети высмеивают поездку Путина в тайгу

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин отметил свой 67-й день рождения. По этому случаю, он вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в сибирскую тайгу, к реке Енисей. Снимки поездки были выложены в сеть и, конечно, их без внимания не могли оставить пользователи интернета.