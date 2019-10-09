Алар Микфельт производил впечатление успешного мужчины, которых ездит на дорогих автомобилях и ведет роскошную жизнь. В действительности у него не было ни денег, ни имущества, ни водительских прав.

Мужчина, которого, пожалуй, можно назвать главным любовником Эстонии, обманул десятки женщин, с которыми, как правило, знакомился на сайтах знакомств, а они настолько доверяли ему, что отдали мошеннику в общей сложности более миллиона евро. В арсенале серийного гения манипуляции и невероятные психологические приемы. В итоге мошенник-манипулятор выманил деньги более чем у 20 женщин, пишет Rus.Postimees.