Дорогие подарки, роскошные яхты и большие планы: как "главный любовник Эстонии" выкрал у женщин более миллиона евроНе попадитесь на удочку!
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Мужчина, которого, пожалуй, можно назвать главным любовником Эстонии, обманул десятки женщин, с которыми, как правило, знакомился на сайтах знакомств, а они настолько доверяли ему, что отдали мошеннику в общей сложности более миллиона евро. В арсенале серийного гения манипуляции и невероятные психологические приемы. В итоге мошенник-манипулятор выманил деньги более чем у 20 женщин, пишет Rus.Postimees.