Так много в театре рижане не смеялись уже давно - несмотря на серьезность спектакля.

Возможно ли принести в жертву половину своей личности ради благополучия в отношениях? Можно ли принять человека полностью, несмотря на раздражение - ради мифического "вместе"? Но забудьте про высокопарность - ее в "Солнечной линии" нет и в помине - иначе на главные роли не взяли бы профессиональных юмористов.

Любопытно же другое - куда менее известная Наталья Еприкян в один присест обыграла шоумэна Александра Гудкова, чьи манерность и кривляния за 15 лет уже порядком осточертели (несмотря на восторг, который вызвал постскриптум спектакля, когда артист спустился к зрителям в зал).

Без сомнения, перед нами артистка с богатым драматическим потенциалом, способная фирменным невозмутимым низким голосом выдавать ироничные реплики так, что к горлу подкатывает ком. Вот что действительно оказалось откровением.