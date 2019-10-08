В Эргли мать отчаянно ищет своего пропавшего сына

В своём доме в Эргли на улице Парка Гунтис не появлялся с 25 сентября. Мужчина в этот день около 10:30 отправился на автобусную остановку, чтобы поехать в Екабпилс к дочери и отвезти ей необходимые для учебы документы.

Мама Гунтиса говорит, что сын иногда задерживался, но он всегда сообщал об этом. Сейчас её не покидает чувство, что сын не вернётся.

В программе сообщается, что полиция и добровольцы обыскали окрестности Эргли с мыслью, что Гунтис может быть где-то поблизости. Однако его мать сомневается в том, что пропавшего можно найти где-то поблизости. Гунтис все-таки был замечен на остановке в ожидании автобуса, который курсирует в направлении Екабпилса.

Сообщается, что на Гунтисе была тёмная ветровка, темные штаны и обувь песочного цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении мужчины, то сообщить можно по номера телефонов Госполиции 110 или организации Bezvests.lv 22084084.