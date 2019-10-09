"Ну ты мудак, конечно": Нурлан Сабуров о юморе, жене и браке

Комик заполучил любовь публики, благодаря своим шуткам о совершенно обыденных вещах. Нурлан часто шутит о своей национальности, родственниках и его жене.

На вопрос Юрия Дудя о том, нравятся ли супруге комика постоянные "издевательства", юморист ответил, что его жена Диана относится к этим шуткам довольно хорошо.

"Она прекрасно к этому относится... Сама хихикает. Первая об этом слышит. Даже эти комментарии для нее глупо звучат. К людям, которые ее хотят защитить - она относится так себе", - отмечает Нурлан.

Не было моментов, чтобы она хотела убрать какую-то шутку.

"Не знаю, но думаю нет. Когда она смеется она меня бьет и говорит: "Ну ты мудак, конечно". Но смеется!", - отметил Сабуров.

Он отметил, что иногда "утрирует ее минусы, а иногда не утрирует".

Диана просто удивляет его своими поступками. Одним из таких был случай с матрасом. Супруга Нурлана действительно подожгла матрас.

"Когда я говорил, что она подожгла матрас феном, - это не выдумка. Вся квартира в дыму... Первое апреля она мне звонит и говорит: "У нас матрас горит дома". Я говорю: "Спасибо большое, пока. Я работаю"", - рассказывает он.

Комик даже не обратил внимания и решил, что это розыгрыш.

"Она говорит: "Нет, реально дома пожар"... Идет дым, она с дочкой, а у меня нет денег на такси. И я думаю - на такси ехать или на метро... Спрашиваю: "Огонь есть?". Нет, дым. Тогда я на метро", - вспоминает смеясь Сабуров.

Комик добавил, что он гораздо больше переживал из-за реакции родителей Дианы, однако тесть и теща отнеслись к шуткам зятя положительно.

Однако, несмотря на многочисленные шутки и высмеивания, Нурлан очень тепло отозвался о своей супруге.

"Она очень милая. У нее очень добрые глаза, она очень классно улыбается. Я люблю, когда она меня обнимает. Много чего могу говорить. Она меня искренне любит. Она прекрасный человек и хорошая мама. Но тупа... Да нет-нет! Прекрасный человек, на самом деле", - подчеркнул Сабуров.