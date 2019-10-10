"Чувствую себя особенно": депутат написала в Twitter о визите в Турцию и опозорилась

"Такое особенное чувство - быть в турецком парламенте, когда узнаешь, что Турция начала военную операцию в Сирии. Держу кулаки, чтобы не было кровопролития!, - написала Линда.

Несмотря на то, что, очевидно политик поняла свою ошибку, удалив запись, интернет не забывает ничего и пользователи в Twitter стали упрекать депутата.

Многие указали, что выражение такого "восторга" и "держание кулаков, чтобы не было" кровопролития - это глупо.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Публикация Озолы была замечена экспертом по политическим вопросам Юргисом Лиепниексом, который назвал находящихся в Турции депутатов Сейма "жалкими, трусливыми и тупыми тунеядцами".

Mūsu lieliskie Saeimas deputāti jau izdzēsuši kā tur īkšķus Turcijas parlamentā. Nožēlojamie gļēvie un stulbie liekēži. pic.twitter.com/hGtWxKmozO — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) October 9, 2019

"Представьте себе только, создать страницу в Twitter, чтобы третьим твитом опозорить себя", - написал представитель партии KPV LV Салвис Петрикс.

Iedomājieties, uztaisīt twitter kontu, lai ar trešo tvītu apkaunotu sevi. — Salvis Petriks (@SalvisPetriks) October 9, 2019

Алдис Гобземс очень лаконично выразил свою позицию по отношению к сказанному Озолой.

"Депутат Сейма от НКП. Без комментариев", - написал Гобземс.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о решении начать военную операцию на северо-востоке Сирии, который контролируется курдами, для создания "безопасной зоны" возле своих границ. США заявили, что не будут препятствовать Турции и начали вывод американских войск с этой территории. Однако войска полностью из Сирии не будут выведены.