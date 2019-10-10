Чт, 10.10.2019
Аэропорт "Рига" хочет напомнить пассажирам, что очень важно приезжать в аэропорт своевременно - по крайней мере за два часа до вылета. Лаура Карните, представитель аэропорта об очередях

"Чувствую себя особенно": депутат написала в Twitter о визите в Турцию и опозорилась
Турция начала военную операцию против курдов

Депутат Сейма от НКП Линда Озола.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Турция начала военную операцию против курдов на севере Сирии. Между тем депутат Сейма от Новой консервативной партии (НКП) Линда Озола в Twitter написала, что пребывание в турецком парламенте в такой момент является особенным. 

"Такое особенное чувство - быть в турецком парламенте, когда узнаешь, что Турция начала военную операцию в Сирии. Держу кулаки, чтобы не было кровопролития!, - написала Линда.

Несмотря на то, что, очевидно политик поняла свою ошибку, удалив запись, интернет не забывает ничего и пользователи в Twitter стали упрекать депутата. 

Многие указали, что выражение такого "восторга" и "держание кулаков, чтобы не было" кровопролития - это глупо. 

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Публикация Озолы была замечена экспертом по политическим вопросам Юргисом Лиепниексом, который назвал находящихся в Турции депутатов Сейма "жалкими, трусливыми и тупыми тунеядцами".

"Представьте себе только, создать страницу в Twitter, чтобы третьим твитом опозорить себя", - написал представитель партии KPV LV Салвис Петрикс. 

Алдис Гобземс очень лаконично выразил свою позицию по отношению к сказанному Озолой.

"Депутат Сейма от НКП. Без комментариев", - написал Гобземс.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о решении начать военную операцию на северо-востоке Сирии, который контролируется курдами, для создания "безопасной зоны" возле своих границ. США заявили, что не будут препятствовать Турции и начали вывод американских войск с этой территории.  Однако войска полностью из Сирии не будут выведены.

Существует реальная угроза обострения конфликта между Турцией и сирийскими курдами.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ