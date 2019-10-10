Звездные диеты, или Секреты стройности Семенович, Бузовой и Стаса Михайлова

Так, популярный исполнитель Стас Михайлов следит за фигурой ради жены Инны. Он старается выдерживать паузы между приемами пищи. Артист подчеркивает, что ест все, но строго по часам.

Он прибегает к интервальному виду диеты, согласно правилам которой следует принимать пищу 8 часов в сутки, а потом делать перерыв на 16 часов.

Диетолог указывает, что 16-часовое голодание подходит только тем, кто учитывает все противопоказания. Такой вид диеты годится не всем, но она хороша тем, что человек вечером не переедает, а это способствует естественному очищению организма.

Обладательница пышных форм Анна Семенович признается, что перепробовала массу диет, в том числе и средиземноморскую.

Как отметила певица, она оставляет в рационе только креветки и яблоки. В качестве вознаграждения - можно выпить белого сухого вина, но не более двух бокалов.

Диета от Анны Семенович:

Завтрак: сто граммов отварных креветок и зеленый чай без сахара.

Второй завтрак: одно большое зеленое яблоко и чашка чая без сахара.

Обед: сто граммов креветок, запеченное яблоко и зеленый чай без сахара.

Полдник: отварные креветки и свежеприготовленный яблочный сок без добавления сахара.

Ужин: запеченное яблоко и зеленый несладкий чай.

* Певица рекомендует соблюдать такую диету не более недели.

Диетолог Надежда Шарк не считает, что такая диета безопасна, если ее использовать длительно. Но в качестве разгрузочного дня она идеально подходит.

"Хотя эта диета строится на принципе белок (креветки) + клетчатка (яблоко), а это является отличным сочетанием, но в ней есть неправильные моменты. Во-первых, такая диета очень низкокалорийная - максимум 700 ккал в день, что очень мало для любого взрослого человека", - отмечает специалист.

"1000 - это минимальное количество калорий, которое нужно человеку для поддержания жизнедеятельности, чтобы все процессы в организме происходили правильно (работа сердца, внутренних органов, обмен веществ, дыхание, пищеварение и т. д.). И, как правило, основной обмен веществ у женщин - 1200-1800 ккал (в зависимости от веса и состава тела)", - поясняет она.

При такой диете есть серьезный риск, что потом женщина "сорвется" и последует еще больший набор веса. Кроме того, в диете Семенович есть яблоки, которые диетологи не рекомендуют употреблять вечером.

"Все фрукты нужно есть в первой половине дня - до 16.00, если Анна хочет снизить вес. И еще в тексте сказано, что

якобы яблоки можно есть в любое время и в любом количестве - это не так. Обязательно должны быть промежутки между едой 2-4 часа, чтобы пища успела перевариться",