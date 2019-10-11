Пт, 11.10.2019
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В случае "жесткого" Brexit Ирландия может потерять 73 000 рабочих мест

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ирландия в течение следующих двух лет потеряет 70 000 рабочих мест в случае "жёсткого" Brexit . Об этом в пятницу, 11 октября, предупредили в Центральном банке Ирландии. 

В ежеквартальном бюллетене банк изложил экономические прогнозы Ирландии в двух возможных сценариях Brexit.

"В случае "жёсткого" Brexit основными каналами, по которым экономика будет затронута, будет шок обменного курса, торговли, потребления и инвестиций, которые приведут к явному ухудшению экономических условий", - сказали в банке.

Если Великобритания и Евросоюз придут к соглашению, то прирост ВВП в 2019 году составит 5%, в 2020 - 4,3%, а в 2021 -3,9%, прогнозирует банк. 

В случае, если соглашения не будет достигнуто, то прирост ВВП в 2019 году составит 4,7%, в 2020 - 0,8%, а в 2021 - 1,9%.

В случае "жёсткого Brexit" до конца 2021 года в Ирландии будут потеряны около 73 000 рабочих мест, уровень безработицы в 2020 году возрастёт до 5,8%, а в 2021 до 6,9%.

Галерея: Демонстрации в Британии

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