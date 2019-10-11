Бывший мэр Даугавпилса Эйгимс освобожден из изолятора

Обоих Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в среду по подозрению во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств.

В KNAB агентству LETA сообщили, что уголовный процесс начат 25 сентября этого года по ч. 4 ст. 320, ч. 1 ст. 323 и ч. 1 ст. 195 Уголовного закона - получение взятки, дача взятки и легализация средств, полученных преступным путем.

Как сообщили в бюро, материалы уголовного дела содержат сведения о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года, возможно, приняло взятки на сумму не менее 6000 евро от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы, а также легализовало полученные преступным путем средства.

Как сообщил ранее даугавпилсский городской портал Gorod.lv, дело связано с закупками самоуправления в 2018 году. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima.

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала в закупках самоуправления.