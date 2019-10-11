Бывший мэр Даугавпилса Эйгимс освобожден из изолятора

В пятницу утром из изолятора полиции в Чиекуркалнсе освобожден задержанный по делу о коррупции бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, а еще в четверг был освобожден второй задержанный - некий предприниматель, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Обоих Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в среду по подозрению во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств.
В KNAB агентству LETA сообщили, что уголовный процесс начат 25 сентября этого года по ч. 4 ст. 320, ч. 1 ст. 323 и ч. 1 ст. 195 Уголовного закона - получение взятки, дача взятки и легализация средств, полученных преступным путем.
Как сообщили в бюро, материалы уголовного дела содержат сведения о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года, возможно, приняло взятки на сумму не менее 6000 евро от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы, а также легализовало полученные преступным путем средства.
Как сообщил ранее даугавпилсский городской портал Gorod.lv, дело связано с закупками самоуправления в 2018 году. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima.
По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала в закупках самоуправления.
Это не первый процесс, начатый против Эйгимса. KNAB задерживало его по делу о требовании взятки в размере 10 000 в декабре 2018 года. В настоящее время по этому делу продолжается досудебное расследование.