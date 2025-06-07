Tvnet.lv стал самым посещаемым сайтом Латвии в мае

На втором месте оказался портал delfi.lv с 782 256 посещениями, третьим стал lsm.lv с 758 048 визитами.

Четвертую позицию в мае среди самых посещаемых ресурсов занял портал inbox.lv с 680 288 заходами, пятую - 1188.lv с 679 200.

На шестом месте расположился jauns.lv с 632 280 посещениями, на седьмом - tv3.lv с 523 648, на восьмом - apollo.lv с 496 816, на девятом - la.lv с 482 144, а десятку замкнул портал santa.lv с 417 184 визитами.

Среди сайтов, которые в мае открывали с компьютеров, лидирует Google - 758 544 посещения; далее идут youtube.com (517 136) и facebook.com (468 704).

Четвертое место при работе с ПК занял inbox.lv - 422 336 визитов, пятое - swedbank.lv с 324 880, шестое - lsm.lv с 295 888.

Седьмая позиция - whatsapp.com с 259 376 просмотрами, восьмая - delfi.lv с 253 280, девятая - wikipedia.org с 242 688, десятую занимает tvnet.lv с 222 976 посещениями.

По данным Gemius, с мобильных устройств - смартфонов и планшетов - чаще всего заходили на tvnet.lv: 767 312 визитов за месяц; вторым был delfi.lv с 756 368, третьим - lsm.lv с 701 344.

Среди медиагрупп в мае наибольшую аудиторию собрала TVNET GRUPA - 868 960 пользователей, или 65% латвийских интернет-пользователей. Второе место у Delfi с 817 776 (61%), третье - у группы Inbox с 690 256 (51%).

Четвертую позицию занимает группа Rīgas Viļņi, пятую - la.lv/TV24, шестую - TV3 Group, седьмую - Santa, а восьмую в мае - Latvijas Vēstnesis.

Сводка Gemius основана на аудитории жителей 7-74 лет, посещавших сайты с территории Латвии через компьютеры, мобильные телефоны и планшеты.

Общая и мобильная статистика отражает посещения скриптовых страниц, а в данные по компьютерам включены и несценарные сайты. Исследование gemiusAudience подсчитывает реальных посетителей, а не cookies или IP-адреса.