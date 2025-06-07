"Тогда у россиян будут совсем другие вооруженные силы, чем сейчас в Украине"

Австрийский военный аналитик Франц-Cтефан Гади регулярно ездит на украинский фронт, чтобы получать информацию из первых рук. В интервью газете Die Welt он предупреждает: в случае вторжения в страны Балтии Россия воевала бы куда эффективнее, чем ныне в Украине. Он же указывает и на слабейшее звено Запада. В беседе с латвийской прессой еще прошлым летом Гади призывал не слишком полагаться на НАТО. Еще до прихода Дональда Трампа к власти эксперт говорил: "Мысль, что в экстренной ситуации гигантский авианосец пересечет Атлантику и всех нас спасет, больше не соответствует реальности".
Аналитик лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) и офицер резерва австрийской армии судит о конфликтах не только по толстым книгам и публикациям. Гади пережил минометные обстрелы талибов в Афганистане, российскую артиллерию под Запорожьем, а недавно авиабомба, сброшенная истребителем, разорвалась в Харькове всего в нескольких сотнях метров от него.
С 2022 года он, по собственным словам, "раз в несколько недель" выезжает на передовую в Украине, чтобы из первых уст узнавать о последних событиях. Его книга Die Rückkehr des Krieges ("Возвращение войны") номинирована на Немецкую литературную премию-2025.