"Тогда у россиян будут совсем другие вооруженные силы, чем сейчас в Украине"

Австрийский военный аналитик Франц-Cтефан Гади регулярно ездит на украинский фронт, чтобы получать информацию из первых рук. В интервью газете Die Welt он предупреждает: в случае вторжения в страны Балтии Россия воевала бы куда эффективнее, чем ныне в Украине. Он же указывает и на слабейшее звено Запада. В беседе с латвийской прессой еще прошлым летом Гади призывал не слишком полагаться на НАТО. Еще до прихода Дональда Трампа к власти эксперт говорил: "Мысль, что в экстренной ситуации гигантский авианосец пересечет Атлантику и всех нас спасет, больше не соответствует реальности".