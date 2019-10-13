Дикпик: зачем мужчины шлют девушкам фото своего пениса? Объясняют исследователи

Отослать кому-нибудь фотографию своего "дружка" без согласия обратной стороны, это тоже самое, что появиться голым в вагоне электрички. Единственное отличие в том, что отправляя фото, ты навсегда оставляешь неизгладимое доказательство того, какой же ты все-таки странный. Портал "Vice" провел исследование, почему некоторые мужчины упорно продолжают это делать.
Исследование об отправке нежелательных фотографий мужского пениса называется "Я покажу тебе свое, поэтому ты мне покажи свое: мотивация и индивидуальность в фотографическом эксгибиционизме”. Команда исследователей использовала онлайн-опрос, в котором 1307 респондентов ответили на вопросы о таких чертах личности, как нарциссизм и сексизм.
"Мы выяснили, что есть несколько причин, по которым мужчины это делают. Доминирующими из них являются "психология действия". Мужчины отправляют такие фотографии в надежде получить подобные снимки в ответ", говорит руководитель исследования сотрудница Политехнического университета в Квантуме Кори Педерсен.
Второй наиболее распространенной причиной является перспектива охоты.
"Это своеобразный флирт, способ проявить свою заинтересованность”, подчеркивает исследователь.
22-летняя студентка София признается, что в мобильном приложении Snapchat получила примерно 5 дикпиков (от англ. dick pic. Дословно переводится как "фото пениса").
"Я заметила, что подобным занимаются в основном молодые парни. Они пытаются добавить тебя в список пользователей на вечеринке или просто на улице. Позже напоминают о себе при помощи таких фотографий", отмечает девушка.
27-летний сотрудник банка Эд признается, что отправлял дикпики более 1000 раз.
"Я никогда не отправлял фото случайно, хотя некоторые случаи были довольно рискованными. У меня была непристойная переписка, поэтому я решился на такой поступок. Реакция была негативной – меня заблокировали. Мне просто казалось, что наш разговор движется в этом направлении, но мне пригрозили, что опубликуют фото в социальных сетях", - отметил Эд.
32-летний Денис, который не захотел рассказывать о своей профессии, отмечает, что отсылал фотографии своего пениса незнакомым женщинам приблизительно 30 раз. Однако со временем он понял, что это не производит хорошего впечатления. Это не уважение к другому человеку, может напугать, нанести ущерб или травмировать. Он делал это, чтобы обратить внимание других на свои проблемы.
"В основном это было связано с отсутствием чувства собственного достоинства", - признался он.
"Если бы какая-то девушка после случившегося согласилась со мной встретиться, я бы предположил, что у нее очень низкая самооценка, и я, видимо, ей подхожу. В свою очередь, любая другая девушка, которая послала бы меня "куда подальше" - слишком хороша для меня.
Когда 40-летней Анне, практикантке психологии, прислали фотографию подобного содержания, она немедленно передала снимок полиции.
"Мы встретились на портале знакомств и отправились пообедать. Он был очень вежлив, но искры между нами не было. Спустя месяц я неожиданно получила снимок полового члена. Я позвонила в полицию и рассказала об этом парне".
Какие мужчины считают допустимым случайно проникнуть в личное пространство женщины и отправить ей фотографию своего члена? Все респонденты должны были ответить на вопросы, которые измеряли их личностные качества, такие как нарциссизм и два типа сексизма:
- враждебный (открытые предубеждения против женщин),
- доброжелательный (мужчины должны защищать женщин).
"Мужчины, отправлявшие фотографии своего пениса, показали более высокие оценки в нарциссизме и в обоих типах сексизма", - пояснила Педерсен.
Удивили ли ее результаты исследования?
"Некоторые показатели стали настоящим сюрпризом. Определенные дискурсы вокруг этой темы предполагают, что мужчины ненавидят женщин. У некоторых феминистских дискурсов могут быть другие идеи. Например, что мужчины используют эту стратегию для поддержания патриархата. Однако наше исследование показало, что мужчины, которые посылают фотографии своего пениса другим, показывают более высокие результаты во враждебном и доброжелательном сексизме. В вопросе того, зачем они это делают, сексистские мотивы не были распространены. Только шесть процентов отправителей имеют серьезные предубеждения против женщин", - указывает исследователь.