Дикпик: зачем мужчины шлют девушкам фото своего пениса? Объясняют исследователи

Исследование об отправке нежелательных фотографий мужского пениса называется "Я покажу тебе свое, поэтому ты мне покажи свое: мотивация и индивидуальность в фотографическом эксгибиционизме”. Команда исследователей использовала онлайн-опрос, в котором 1307 респондентов ответили на вопросы о таких чертах личности, как нарциссизм и сексизм.

"Мы выяснили, что есть несколько причин, по которым мужчины это делают. Доминирующими из них являются "психология действия". Мужчины отправляют такие фотографии в надежде получить подобные снимки в ответ", говорит руководитель исследования сотрудница Политехнического университета в Квантуме Кори Педерсен.

Второй наиболее распространенной причиной является перспектива охоты.

"Это своеобразный флирт, способ проявить свою заинтересованность”, подчеркивает исследователь.

22-летняя студентка София признается, что в мобильном приложении Snapchat получила примерно 5 дикпиков (от англ. dick pic. Дословно переводится как "фото пениса").

"Я заметила, что подобным занимаются в основном молодые парни. Они пытаются добавить тебя в список пользователей на вечеринке или просто на улице. Позже напоминают о себе при помощи таких фотографий", отмечает девушка.

27-летний сотрудник банка Эд признается, что отправлял дикпики более 1000 раз.

"Я никогда не отправлял фото случайно, хотя некоторые случаи были довольно рискованными. У меня была непристойная переписка, поэтому я решился на такой поступок. Реакция была негативной – меня заблокировали. Мне просто казалось, что наш разговор движется в этом направлении, но мне пригрозили, что опубликуют фото в социальных сетях", - отметил Эд.

32-летний Денис, который не захотел рассказывать о своей профессии, отмечает, что отсылал фотографии своего пениса незнакомым женщинам приблизительно 30 раз. Однако со временем он понял, что это не производит хорошего впечатления. Это не уважение к другому человеку, может напугать, нанести ущерб или травмировать. Он делал это, чтобы обратить внимание других на свои проблемы.

"В основном это было связано с отсутствием чувства собственного достоинства", - признался он.

"Если бы какая-то девушка после случившегося согласилась со мной встретиться, я бы предположил, что у нее очень низкая самооценка, и я, видимо, ей подхожу. В свою очередь, любая другая девушка, которая послала бы меня "куда подальше" - слишком хороша для меня.

Когда 40-летней Анне, практикантке психологии, прислали фотографию подобного содержания, она немедленно передала снимок полиции.

"Мы встретились на портале знакомств и отправились пообедать. Он был очень вежлив, но искры между нами не было. Спустя месяц я неожиданно получила снимок полового члена. Я позвонила в полицию и рассказала об этом парне".

Какие мужчины считают допустимым случайно проникнуть в личное пространство женщины и отправить ей фотографию своего члена? Все респонденты должны были ответить на вопросы, которые измеряли их личностные качества, такие как нарциссизм и два типа сексизма:

враждебный (открытые предубеждения против женщин),

доброжелательный (мужчины должны защищать женщин).

"Мужчины, отправлявшие фотографии своего пениса, показали более высокие оценки в нарциссизме и в обоих типах сексизма", - пояснила Педерсен.

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