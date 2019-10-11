Прокуратура просит лишить Гапоненко свободы почти на три года

Янсоне также указала, что на следующем заседании суда, которое состоится 4 ноября в 10 часов, она будет участвовать в дебатах.

В видении прокуратуры, обвиняемый в 2015 году 27 февраля в соцсети Facebook специально публиковал письменные высказывания, осозновая,что их содержание направлено на разжигание национальной ненависти по отношению к представителям латышской, литовской и эстонской национальностей.

Гапоненко в своем профиле разместил ссылку на опубликованную на российском сайте Notum info статью под названием "Балтия в огне: от неонацистских факельных шествий до начала большой войны", в которой он опубликовал свои утверждения о происходящих в странах Балтии процессах.

В статье Гапоненко утверждал, что в странах Балтии, в том числе и в Эстонии, происходит активная подготовка основных наций к участию в военных действиях.

"Но элита Балтии ориентируется на опыт довоенных республик, в которых в 30-х годах были введены "мягкие" нацистские режимы. В годы войны ведущая элита основных наций практически в полном составе перешла на службу к немцам и с большим удовольствием участвовала в уничтожении неполноценных этнических "элементов" - евреев, цыган и славян", - писал Гапоненко.

"Выглядит так, что повторение этих действий планируется в ближайшее время. Иначе почему, например, нужно организовывать неонацистские факельные шествия?! Признаюсь, в Эстонии таких шествий я не видел и теперь уже не увижу, поскольку мне в течение 10 лет запрещено въезжать в эту страну, поскольку я критикую ее политику за этническую дискриминацию. Но в Латвии такого рода шествие мне довелось наблюдать 11 ноября, в государственный праздник - день Лачплесиса. На улицы столицы вышло около 20 000 человек с факелами, они кричали "Мы - Латыши!", "Латвию - латышам"", - говорилось в статье Гапоненко.

Обвиняемый писал, что все это напомнило ему фильм "Триумф воли", который повествует о том, что нацистское правительство "зомбировало немцев идеей положить свои головы за интересы высшей нации перед началом Второй мировой войны".

Прокуратура ранее указывала, что, опубликовав содержание такого вида, обвиняемый нарушил установки Сатверсме и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые относятсяк свободе слова. Кроме того он нарушил условия Международного пакта ООН о гражданских и политических правах.