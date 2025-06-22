ISW: вмешательство США может привести к более масштабной войне в регионе

Уже больше недели продолжаются ракетные удары между Израилем и Ираном. Прошедшей ночью к борьбе присоединились и США, нанеся удары по трем важнейшим ядерным объектам Ирана. Президент Дональд Трамп в своем заявлении заявил, что они полностью уничтожены. Участие США в ближневосточном конфликте вызвало опасения, что конфликт может перерасти в региональную войну. Это будет иметь непредсказуемые последствия, отголоски которых докатятся и до Латвии, поскольку этот регион особенно важен для мировой торговли и производит примерно треть мировой нефти, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
О возможной эскалации конфликта после вмешательства США передаче заявил посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.
Взаимный обстрел ракетами между Израилем и Ираном является крупнейшей эскалацией отношений между двумя странами за последние годы. Израиль пытается добиться того, чтобы его ближайший союзник, США, также направил свое оружие против Тегерана, однако эксперты встревожены тем, что если США вмешаются в конфликт, он, скорее всего, перерастет в региональную войну.
Сообщение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прозвучало ранним утром в пятницу после начала ракетных атак. Израиль и Иран обстреливают друг друга уже больше недели. Около 260 человек погибли и более 1500 получили ранения.
Израиль был уверен в своем военном превосходстве, поясняет Американский институт по изучению войны (ISW). Война Израиля против поддерживаемого Тегераном ХАМАС значительно ослабила его, подорвав военные позиции Ирана в регионе. В прошлом году Израиль и Иран впервые открыли прямой огонь друг по другу. Институт считает, что это ослабило противовоздушную оборону Ирана и вселило в Тель-Авив уверенность в своей способности защищаться от иранских ракет.
Израиль убежден, что Иран планирует производить ядерное оружие. Для этого ему нужен обогащенный уран. Обогащение происходит в специальных центрифугах. У Ирана их более 20 тысяч как минимум на двух обогатительных заводах. Это позволяет Тегерану обогащать уран гораздо больше, чем нужно для гражданских целей, как утверждает Иран. В стране имеется более 30 различных ядерных объектов, и Израиль нацеливает на них свои ракеты.
Опасения по поводу того, что Иран может разработать ядерное оружие, существуют уже давно. Были предприняты различные попытки отговорить Тегеран от этого. Так называемая иранская ядерная сделка была подписана в 2015 году, но Соединенные Штаты вышли из нее три года спустя. С тех пор Иран увеличил свои запасы обогащенного урана, а переговоры о новой сделке так и не состоялись.
Еще в начале года американские разведслужбы заявили, что Израиль готовится атаковать Иран. В марте службы опубликовали информацию о том, что Иран не принимал решения о производстве ядерного оружия.
Израиль уже наносил подобные удары по ядерным реакторам в других соседних странах, например, в Ираке и Сирии. Считается, что Израиль также обладает ядерным оружием. По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в его арсенале имеется около 90 ядерных боеголовок. Тель-Авив официально этого не признает.
После начала налетов лидеры Франции, Германии и Великобритании выразили поддержку Израилю, несмотря на призывы в предыдущие месяцы к дипломатическому решению. G7 также выразила поддержку Израилю.
Израиль пытается заставить США присоединиться к борьбе с Ираном, но президент Дональд Трамп не дал конкретного ответа. Американское издание The Wall Street Journal сообщило на этой неделе, что Трамп одобрил план военного удара по Ирану, но не отдал приказ о его выполнении.
Тем временем американцы уже увеличили свое военное присутствие в регионе. На этой неделе они переместили один из своих авианосцев в Аравийское море. В свою очередь, несколько самолетов-заправщиков были переброшены на европейские базы для поддержки операций на Ближнем Востоке в случае необходимости.
Исследования ISW указывают, что если американцы вмешаются в конфликт, он, скорее всего, перерастет региональную войну.
В заявлении после атаки Трамп предупредил Иран, что если страны не придут к дипломатическому решению, дальнейшие удары будут гораздо более разрушительными. Иран назвал их поверхностными и заявил, что они будут иметь далеко идущие последствия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!