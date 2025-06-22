ISW: вмешательство США может привести к более масштабной войне в регионе

Израиль убежден, что Иран планирует производить ядерное оружие. Для этого ему нужен обогащенный уран. Обогащение происходит в специальных центрифугах. У Ирана их более 20 тысяч как минимум на двух обогатительных заводах. Это позволяет Тегерану обогащать уран гораздо больше, чем нужно для гражданских целей, как утверждает Иран. В стране имеется более 30 различных ядерных объектов, и Израиль нацеливает на них свои ракеты.

Опасения по поводу того, что Иран может разработать ядерное оружие, существуют уже давно. Были предприняты различные попытки отговорить Тегеран от этого. Так называемая иранская ядерная сделка была подписана в 2015 году, но Соединенные Штаты вышли из нее три года спустя. С тех пор Иран увеличил свои запасы обогащенного урана, а переговоры о новой сделке так и не состоялись.

Еще в начале года американские разведслужбы заявили, что Израиль готовится атаковать Иран. В марте службы опубликовали информацию о том, что Иран не принимал решения о производстве ядерного оружия.

Израиль уже наносил подобные удары по ядерным реакторам в других соседних странах, например, в Ираке и Сирии. Считается, что Израиль также обладает ядерным оружием. По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в его арсенале имеется около 90 ядерных боеголовок. Тель-Авив официально этого не признает.