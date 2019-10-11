Кариньш: значительная доля дезинформации о прививках идет из России

Он отметил, что для дезинформационной войны подходит любая тема.

"Какое отношение, например, к безопасности имеет вакцинация?" - риторически спросил премьер.

Отвечая на вопрос, политик подчеркнул, что связь между ними самая непосредственная, потому что подобные темы вносят раскол в общество, тем самым его ослабляя.

Кариньш также напомнил, что значительная доля дезинформации, связанной с вакцинацией, идет именно из России.

Комментируя международную ситуацию, премьер-министр выразил озабоченность по поводу происходящего в Сирии, отметив, что операция Турции в этой стране может означать приток беженцев в Европу.

Премьер-министр также напомнил об угрозах, с которыми сталкивается финансовый сектор.

Отмывание денег через банки создает два вида угроз - "грязные" деньги могут быть использованы для незаконной деятельности, а в момент, когда отмывание денег раскрыто, происходит дестабилизация банковского сектора.

Завершая выступление, премьер-министр призвал людей быть готовыми к различным кризисным ситуациям.

"Мир меняется, но мы как общество должны быть на один шаг впереди этих перемен. Мы не можем предсказать, что именно произойдет, но должны готовиться ко всему", - сказал Кариньш.

Сегодня, 11 октября, и завтра, 12 октября, в столице Латвии проходит Рижская конференция - ежегодный форум по внешней политике и безопасности.

В этом году ее темы - деятельность НАТО в преддверии 70-летия альянса, перемены в политической элите Европы, влияние цифровой эпохи на политическую власть, отношения с Россией.