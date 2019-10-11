Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

В Вецмилгрависе хозяин оставил кота умирать от голода
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ФОТО: скриншот с Degpunktā

Рижская муниципальная полиция получила вызов от хозяйки квартиры в Вецмилгрависе, поскольку у женщины появились подозрения в том, что арендатор скоро заморит своего кота голодом. Об этом сообщает передача Degpunktā. 

Владелица квартиры приехала осмотреть принадлежащее ей жилье, которое она в течение нескольких месяцев сдавала молодому мужчине. Оказавшись в квартире, женщина столкнулась с неприятным сюрпризом. Она сообщила полицейским, что в квартире живет изголодавшийся кот, возможно, уже целый месяц без еды и воды. 

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили хозяйку квартиры, которая их впустила в помещение. 

Сотрудники полиции констатировали, что в квартире действительно находится кот, который выглядит истощенным и изголодавшимся. В ходе обыска квартиры выяснилось, что в ней нет корма для кошек, однако вода животному была доступна. 

Полицейские покормили кота и приняли решение вызвать сотрудников приюта для животных Ulubele. Истощенный питомец был передан работникам приюта.  

Выяснена личность хозяина кота и начато административное делопроизводство.

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