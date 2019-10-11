В Вецмилгрависе хозяин оставил кота умирать от голода

Владелица квартиры приехала осмотреть принадлежащее ей жилье, которое она в течение нескольких месяцев сдавала молодому мужчине. Оказавшись в квартире, женщина столкнулась с неприятным сюрпризом. Она сообщила полицейским, что в квартире живет изголодавшийся кот, возможно, уже целый месяц без еды и воды.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили хозяйку квартиры, которая их впустила в помещение.

Сотрудники полиции констатировали, что в квартире действительно находится кот, который выглядит истощенным и изголодавшимся. В ходе обыска квартиры выяснилось, что в ней нет корма для кошек, однако вода животному была доступна.

Полицейские покормили кота и приняли решение вызвать сотрудников приюта для животных Ulubele. Истощенный питомец был передан работникам приюта.