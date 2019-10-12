72 обладателя электронных виз не смогли попасть в Петербург

За две недели с момента введения в действие новой электронной визы, несколько сотен тысяч людей смогли пересечь границы в Ленинградской области и Петербурге. Но правильно заполнить анкету в интернете удаётся не всем.
Как сообщили 47news в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России, к утру 11 октября в Петербурге и Ленобласти было зарегистрировано 2539 пересечений границы по электронным визам.
В то же время весьма сильно выросло количество ошибок при оформлении этой визы. Из-за этого через границу России не смогли пройти 72 человека. В погрануправлении уточнили, что сбоев техники во время проверок не было зафиксировано.
Как сообщалось ранее, с 1 октября заявку на бесплатную электронную визу в Петербург и Ленобласть могут подать граждане 53 государств, включая страны Евросоюза, в том числе Латвия.
Граждане Латвии подали к первому дню работы системы электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 100 заявок на получение данного документа, отчитался ТАСС.
Сейчас электронные визы в рамках пилотного проекта выдаются бесплатно. Однако услуга выдачи этих виз после окончания тестового периода в Санкт-Петербургуе и Ленобласти станет платной.