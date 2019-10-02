Ликовать осталось не так и долго: электронные визы в Санкт-Петербург станут платными

"Эксперимент, скорее всего, закончится в следующем году. И с 2021 года услуга будет распространена на всю территорию РФ, и визы будут выдаваться за деньги.

То, что сейчас они выдаются бесплатно, – это ненормально. Основа международных отношений – это принцип взаимности. Если с граждан РФ за что-то берут деньги, то логично, чтобы РФ тоже брала деньги с граждан иностранных государств", – цитрует Коновалова издание.

Представитель МИДа России добавил, что бесплатная основа рождает определенные трудности:

"Сама система бесплатных электронных виз несет в себе определенные негативные элементы, в частности большое количество фейковых заявлений на визу.

Человек, который ничего не платит за визу, может оформить ее от любого лица, поместить любую фотографию, вплоть до фотографий обезьяны", - подчеркнул Олег Коновалов.

Отмечается, что, по предварительным данным, консульский сбор за электронную визу будет таким же, как и за обычную, – 35 евро. Окончательное решение предстоит принять правительству России.

Как сообщалось ранее, с 1 октября заявку на бесплатную электронную визу в Петербург и Ленобласть могут подать граждане 53 государств, включая страны Евросоюза, в том числе Латвия.

Граждане Латвии подали к первому дню работы системы электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 100 заявок на получение данного документа, отчитался ТАСС.

Представитель пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Давиденко уточнил, что из стран Балтии по количеству заявок лидирует Эстония.