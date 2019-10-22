Вт, 22.10.2019
Безусловно, в конфликте "государство против человека" мы выступаем на стороне человека. Безусловно, в конфликте сильного со слабым мы выступаем на стороне слабого, но тем не менее для нас очень важно сохранять независимый взгляд на все, что происходит вокруг нас. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

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5 вещей, которые не следует делать после секса...
Это надо знать!

ФОТО: pixabay.com

Оказывается, в самый сладостный момент, когда вы чувствуете себя максимально расслабленно и находитесь на вершине блаженства после феноменального оргазма, ваше интимное здоровье находится под серьезной угрозой.

"Во время секса вагинальная среда становится влажной, как бы смазанной, поэтому внутренние ткани по-иному реагируют на внешние раздражители. В первую очередь,

женщина становится гораздо более уязвима к инфекциям, чем обычно, а потому важно знать, как снизить риски и сохранить свое интимное здоровье",

- отмечает врач-гинеколог, почетный профессор Имперского колледжа Лондона Лесли Пейдж на страницах издания Womans health.

Что же советует специалист делать или НЕ делать после секса?

В дамскую комнату после секса

Во время интимной близости существует риск того, что бактерии могут проникнуть в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал. "Это может вызвать различные инфекции. Поэтому

постарайтесь сходить в туалет хотя бы в течение часа после секса. Кроме того, стоит также опорожнить мочевой пузырь перед половым контактом",

- советует Лесли Пейдж.

Второй важный момент - правильно вытирать капли мочи после посещения туалета. Делать это надо спереди назад, чтобы предотвратить любую инфекцию и избежать распространения фекальных бактерий от ануса до влагалища, которое особенно чувствительно после секса.

Табу на мыло!

У многих после полового акта возникает желание принять душ с ароматным мылом. Но, как говорит гинеколог, в этом нет необходимости. Достаточно просто воды. Помните, что влагалище после секса может быть немного "уставшим", возможно, даже опухшим, поэтому не раздражайте его мылом, которое может вызвать сухость.

"Влагалище - это самоочищающийся орган, и если вы все же хотите помыть его самостоятельно, делайте это очень аккуратно и бережно",

- напоминает профессор.

Сон в сексуальном белье

Чаще всего для постельных игр мы выбираем сексуальное кружевное белье из синтетичеких материалов. Гинеколог предупреждает: не засыпайте в нем после секса, поскольку синтетическое нижнее белье сохраняет влагу и вы рискуете заразиться грибком. Лучше надеть что-то хлопчатобумажное, а кто посмелее -  спите голышом, чтобы ваше тело дышало!

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Теплая ванна

Казалось бы, что может быть сексуальнее и романтичнее, чем раслабиться с любимым в теплой пенной ванне? Однако гинеколог предостерегает - это не очень хорошая идея!

Во-первых, больше шансов на попадание чужеродных бактерий в раздраженную среду влагалища, а во-вторых - вода способствует "вымыванию" естественного защитного слоя влагалища, который защишает женскую интимную зону от нежелательных инфекций.

Влажные салфетки

Если вы чувствительны к таким веществам, как алкоголь, глицерин, ароматизаторы и некоторые масла, вам не следует протираться влажными салфетками после секса, поскольку они могут вызвать раздражение - покраснение, зуд, отек и другие проблемы. Как уже упоминалось,

лучший способ очистить интимные места после секса - горячая вода. Другой вариант - смешать 1 чайную ложку уксуса с 1 литром воды и подмыться этой жидкостью.

Уксус является нежным моющим средством и помогает поддерживать естественную кислотность кожи.

Яркого вам и здорового секса!

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