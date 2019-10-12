Совершенно случайно! В США почтальон дважды за месяц нашла пропавших детей

Томас в апреле заметила в СМИ новость, в которой разыскивали 15-летнюю Абию. Доставляя почту, 20 апреля женщина заметила девочку, которая подходила под описание пропавшей.

"Я немедленно начала действовать. Без замедления остановилась на обочине дороги", - рассказала Томас. Женщина подошла к девочке и сказала, что заблудилась, на что та ответила:

"Ты заблудилась? Я останусь с тобой. Я помогу...".

"Я не хотела, чтобы она сбежала", - рассказала Томас, которая помнила из новостей, что у девочки аутизм. Женщина думала в тот момент о том, чтобы не напугать девочку. По словам Томас, она "играла роль девочки". До этого почтальоном ранее работала с детьми с инвалидностью, потому знала, как действовать.

Томас немедленно позвонила в службы помощи и сообщила, что нашла Абию.

Через две недели произошёл повторный случай. В тот же месяц Томас как обычно отправилась доставлять почту и заметила маленькую девочку, которая шла по улице. Ребёнку на вид было не более четырех лет. Томас немного подождала, пока не появятся родители малышки, но этого не случилось.

"Я немедленно вылетела из машины... Она подбежала ко мне, крепко обхватила. Она определенно очень испугалась и замерзла, раз не побоялась меня обнять".

Томас позвонила в службу спасения и оставалась с маленькой девочкой до тез пор, пока за ней не приехала мама.

Томас работает почтальоном только год, но уже успела получить признание за свои действия. "Я люблю свою работу на почте", - сказала Томас, но добавила, что "если ребёнок попал в беду, то я всегда помогу".