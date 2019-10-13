2 знака Зодиака, от которых вы никогда не услышите "Я тебя люблю"

Козерог

Холодные и надменные - именно такое впечатление производят люди, рожденные под этим знаком. Они кажутся непреступными крепостями, но в том-то и дело, что когда Козероги остаются наедине со своими чувствами, они могут прорыдать всю ночь. При условии, конечно, что они одни.

Как только вы разрушаете стену, которую они построили вокруг себя, появляется еще одна, и так до бесконечности. Как только вы решите сдаться, то раните их сердце. И вот тогда поймете, что их чувства очень глубоки.

Страх получить психологическую травму - это то, что мешает Козерогам продемонстрировать эмоции, которые они предпочитают прятать глубоко внутри себя.

Они скорее дадут на отсечение руку, чем скажут кому-то, что любят его и заботятся о нем. Однако иногда их маска спадает, и тогда появляется шанс прорваться через эту глухую оборону. Но для этого понадобится запастись стальными нервами и адским терпением.

Лев

То, с чем Лев не способен справиться - это тщеславие, которое мешает ему открыться и продемонстрировать свою уязвимость перед другим человеком, даже если он знает его всю жизнь.

Лев никогда не признает, что ему бывает за что-то стыдно. При общении с ним складывается впечатление, что вы знаете о нем намного меньше, чем он знает о вас. Рядом со Львом вы постоянно чувствуете себя в подвешенном состоянии.

"Прости" - это слово, которое он вряд ли когда-нибудь произнесет. Даже если Лев поймет, что допустил оплошность, он никогда не признается в этом - ни себе, ни другим. Не царское это дело.