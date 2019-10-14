Кабмин поддержал реформу самоуправлений: в Латвии станет на три края больше

Правительственные партии поддержали административно-территориальную реформу, дополнив первоначальную модель тремя самоуправлениями - городами Лиепаей, Даугавпилсом и Резекне.
Партия KPV LV предложила в ходе реформы разделить в отдельные самоуправления город Лиепаю и Нижнекурземский край.
О том, чтобы Лиепая, Резекне и Даугавпилс сохранили статус отдельных самоуправлений, хотело просить партнеров по коалиции и национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK.
Как заявил после заседания совета по сотрудничеству правящих партий премьер-министр Кришьянис Кариньш, партии единогласно постановили уже завтра рассмотреть в правительстве закон об административно-территориальной реформе.
Как сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, изменения предусматривают, что в Латвии будет 34 края и пять республиканских городов - Рига, Юрмала, Лиепая, Резекне и Даугавпилс.