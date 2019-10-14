Пн, 14.10.2019
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  • Кабмин поддержал реформу самоуправлений: в Латвии станет на три края больше

Кабмин поддержал реформу самоуправлений: в Латвии станет на три края больше

Карта Латвии.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительственные партии поддержали  административно-территориальную реформу, дополнив первоначальную модель тремя самоуправлениями - городами Лиепаей, Даугавпилсом и Резекне. 

Партия KPV LV предложила в ходе реформы разделить в отдельные самоуправления город Лиепаю и Нижнекурземский край.

О том, чтобы Лиепая, Резекне и Даугавпилс сохранили статус отдельных самоуправлений, хотело просить партнеров по коалиции и национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK.

Как заявил после заседания совета по сотрудничеству правящих партий премьер-министр Кришьянис Кариньш, партии единогласно постановили уже завтра рассмотреть в правительстве закон об административно-территориальной реформе.

Как сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, изменения предусматривают, что в Латвии будет 34 края и пять республиканских городов - Рига, Юрмала, Лиепая, Резекне и Даугавпилс. 

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