Они победили рак груди: сильные звезды, которые не сдались!Берите пример - это реально!
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Октябрь традиционно известен во всем мире как Месяц здоровья груди, а 15 октября ежегодно объявляется Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. Мероприятия, посвященные профилактике, диагностике и лечению этого онкологического заболеания, проходят в этот день более чем 44 странах.
Давайте вспоминим самых сильных знаменитостей, которым удалось побороть эту страшную болезнь. Они смогли это сделать! А значит, если такая беда пришла к вам - не сдавайтесь. Вы тоже сможете! Смотрите и воодушевляйтесь примером!