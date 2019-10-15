Они победили рак груди: сильные звезды, которые не сдались!

Давайте вспоминим самых сильных знаменитостей, которым удалось побороть эту страшную болезнь. Они смогли это сделать! А значит, если такая беда пришла к вам - не сдавайтесь. Вы тоже сможете! Смотрите и воодушевляйтесь примером!