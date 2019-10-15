Вт, 15.10.2019
У тебя на глазах посреди бела дня исчезает ребенок, неважно твой или нет - ты берешь своего [ребенка] за руку и идешь искать. Потому что твой самый большой кошмар происходит у тебя на глазах. Житель Саратова о поисках Лизы Киселевой

Они победили рак груди: сильные звезды, которые не сдались!
Берите пример - это реально!

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Октябрь традиционно известен во всем мире как Месяц здоровья груди, а 15 октября ежегодно объявляется Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. Мероприятия, посвященные профилактике, диагностике и лечению этого онкологического заболеания, проходят в этот день более чем 44 странах.

Давайте вспоминим самых сильных знаменитостей, которым удалось побороть эту страшную болезнь. Они смогли это сделать! А значит, если такая беда пришла к вам - не сдавайтесь. Вы тоже сможете! Смотрите и воодушевляйтесь примером!

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