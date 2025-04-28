"Ночь музеев" пройдет в середине мая

В субботу, в ночь с 17 на 18 мая 2025 года, в Латвии в 21-й раз пройдет международная акция "Ночь музеев". Национальный художественный музей обнародовал программу.
Как сообщает Национальный художественный музей, майским вечером гостей ждут музей декоративного искусства и дизайна, музей Романа Суты и Александры Бельцовой, а также выставка "Лес скульптур" в Музейном хранилище. У них подготовлена программа для взрослых и детей. А вот главное здание Художественного музея и "Рижская биржа" в этом году не примут участие в "Ночи музеев".
Музей декоративного искусства (ул. Скарню, 10) с 19:00 до 23:00 (вход до 22:30) предложит посетить выставке современного балтийского стеклянного искусства "Слои", в рамках которой пройдут три сеанса медитативного и звукового перформанса (19:15, 20:15 и 21:15) от музыкального терапевта Иевы Буйке. В течение вечера посетители смогут узнать много интересного: для детей будет проводиться игра с карточками "Мир стекла" и QR-кодами "Открой слои!", уходя, можно проголосовать за понравившееся произведение искусства. А в вестибюле первого этажа юные гости могут проявить себя творчески, раскрашивая карточки с изображением недавно отреставрированного исторического витража "Песня" художника Тениса Граша.
Музей Романа Суты и Александры Бельцовой (ул. Элизабетес 57а, кв. 26) с 19:00 до 23:00 (вход до 22:30) приглашает посетить историческую квартиру пары художников, которая знакомит с наследием Александры Бельцовой и Романы Суты, историей жизни этих ярких личностей и аурой творческой среды прошлого века, а также посмотреть текущую экспозицию "Плакаты в стиле модерн и ар-деко Латвии в 1920–1930-х" .
Вдохновившись старыми плакатами, каждый посетитель выставки, а особенно дети, с 19:00 до 22:00 могут попробовать свои силы в искусстве графического дизайна, разработав собственную тему и дизайн плаката.
В третий раз в ночи музеев примет экспозиция "Лес скульптур" Музейного хранилища (ул. Пулка, 8), где с 17:00 до 22:00 (вход до 21:30) пройдут мероприятия как для взрослых, так и для детей. В 17:00 начнется мастер-класс "Истории наших ценностей" под руководством режиссера и драматурга Кристы Буране, где можно будет узнать об интерактивном искусстве и методах письма, создавая эссе о солидарности, равенстве, уважении, справедливости, свободе и других ценностях, важных для демократии. Эти истории будут использованы при создании инсталляции "Деревья ценностей", которая будет доступна для просмотра и дополнения другим посетителям "Ночи музеев". На участие в мастерской надо зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено.
С 17:00 до 22:00 можно осмотреть гипсовые копии скульптур Древней Греции, Древнего Рима и эпохи Возрождения с помощью цифрового гида. А в фойе хранилища при сотрудничестве с Латвийским национальным музеем литературы и музыки пройдут творческие занятия для семей с детьми.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!