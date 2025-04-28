"Ночь музеев" пройдет в середине мая



В третий раз в ночи музеев примет экспозиция "Лес скульптур" Музейного хранилища (ул. Пулка, 8), где с 17:00 до 22:00 (вход до 21:30) пройдут мероприятия как для взрослых, так и для детей. В 17:00 начнется мастер-класс "Истории наших ценностей" под руководством режиссера и драматурга Кристы Буране, где можно будет узнать об интерактивном искусстве и методах письма, создавая эссе о солидарности, равенстве, уважении, справедливости, свободе и других ценностях, важных для демократии. Эти истории будут использованы при создании инсталляции "Деревья ценностей", которая будет доступна для просмотра и дополнения другим посетителям "Ночи музеев". На участие в мастерской надо зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено.