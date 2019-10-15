Тайфун "Хагибис" в Японии: количество погибших выросло уже почти до 70

После урагана, который в субботу пронесся над регионом Токио, 15 человек по-прежнему считаются пропавшими.

Более 200 человек получили ранения, но спасательные работы и работы по предотвращению последствий катастрофы затрудняются наводнениями и обрушениями земли.

Почти половина погибших зарегистрирована в префектурах Мияги и Фукусима, которая тяжело пострадала в результате землетрясения в 2011 году, после чего последовали цунами и авария ядерного реактора.

Тайфун, название которого с филиппинского переводится как "скорость", затронул побережье острова Хонсю утром в субботу, этот ураган стал одним из самых сильных в Японии за последние годы, порывы ветра достигали скорости 60 метров в секунду.

"Хагибис" причинил серьезные разрушения, особенно на севере Японии и в центральной части страны. Всего затопленными оказались 7000 домов, 800 из которых повреждены сильно, свидетельствуют подсчеты NHK.

Из-за тайфуна в конце недели в Японии были существенные проблемы с транспортным движением. Были отменены авиарейсы и ограничено движение поездов.