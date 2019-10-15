Начальник Государственной погранохраны обратился в Генпрокуратуру по поводу действий БВБ

Газета ранее сообщала, что БВБ начал уголовный процесс против юриста ГПО, которая по просьбе руководства взяла домой для перевода вне рабочего времени три презентации о работе пограничной службы. Уже после того, как бюро начало против нее процесс, руководство ГПО в ходе служебной проверки вновь констатировало, что презентация не содержит никакой информации ограниченного доступа. Тем не менее процесс против сотрудницы ГПО все еще продолжается, и это не единственное расследование БВБ против работников ГПО, необходимость которого и строгость процессуальных действий вызывает сомнения.

Другой уголовный процесс, о котором известно изданию, начат в отношении бывшего замначальника ГПО. В благодарность за хорошую службу от имени государства ему был преподнесен в подарок пистолет. Выйдя на пенсию, замначальника решил подарить оружие ГПО, то есть государству, в частности, кадетам пограничного колледжа для обучения стрельбе. Однако против вышедшего на пенсию сотрудника ГПО было начато расследование, поскольку об официально оформленном подарке не был извещен участковый полицейский.

За малозначительные нарушения БВБ включает против пограничников "максимальную программу санкций", считает начальник ГПО. В связи с уголовно-процессуальными нарушениями по этим делам он обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру, чтобы она проверила действия БВБ, в том числе по делу, которое возбуждено против предшественника Пуятса на посту начальника ГПО Нормунда Гарбарса. БВБ инкриминирует Гарбарсу мошенничество и превышение служебных полномочий.

"Любой, даже самый малозначительный повод используется для того, чтобы по максимальной программе начать в отношении наших сотрудников уголовно-процессуальные действия", - охарактеризовал ситуацию начальник ГПО.

По инициативе депутата Сейма Яниса Адамсонса для разъяснения ситуации на заседание парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции планируется пригласить начальника БВБ Валтерса Мурниекса.