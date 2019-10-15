Фоторадары будут усиленно контролировать сроки действия ОСТА и техосмотра

Начиная социальную кампанию "Если у Тебя нет ОСТА / ТО – не едь!", LTAB предполагает, что общее количество незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах составляет 1-3%.

"В рамках кампании мы проведем широкую профилактическую работу, объясняя автоводителям, что ОСТА или технический осмотр – это не просто формальность, навязанная государством автоводителям, а гарант безопасности для самих автоводителей, пассажиров и других участников дорожного движения", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Опрос, проведенный LTAB перед началом кампании, свидетельствует, что почти половина (46,5%) водителей не знают, что за участие в дорожном движении без действительного полиса ОСТА или техосмотра полиция и фоторадары могут штрафовать несколько раз в течение суток. Также сравнительно много тех автоводителей, которые вообще не информированы о том, что фоторадары и полиция могут проверить не только скорость движения, но и то, есть ли у машины действующий полис ОСТА (18,5% респондентов) и технический осмотр (21,5% респондентов).

"В прошлом году в рамках похожей кампании мы констатировали скверную привычку водителей – есть основание думать, что часть водителей транспортных средств, участвующих в движении без ОСТА и / или технического осмотра, возможно, осознанно избегают езды по дорогам, где могут столкнуться с контролем. Это подтверждают и полученные в этом году в рамках опроса результаты – 31,3% автоводителей, использующих приложение Waze, пользуются им главным образом для того, чтобы получать уведомления о радарах и местонахождении экипажей полиции", - информирует Абашин.

В данный момент штраф за участие в дорожном движении без своевременно пройденного технического осмотра составляет 55-120 евро и 2 штрафных пункта, в свою очередь участие в дорожном движении без действительного полиса ОСТА карается штрафом в 85 – 120 евро и 2 штрафными пунктами.

"Следует добавить, что компенсации за аварии, вызванные незастрахованным транспортным средством, выплачиваются из Гарантийного фонда ОСТА. Он образуется из взносов с каждого приобретенного полиса ОСТА. Ежегодно из Гарантийного фонда выплачивается свыше миллиона евро в виде компенсаций за ДТП, вызванные несознательными водителями", - поясняет председатель правления LTAB.

Прогнозируется, что статистика, обобщенная в рамках кампании, и сделанные выводы позволят в будущем улучшить методы информирования автоводителей о необходимости ОСТА и технического осмотра, и борьбы с нарушителями.