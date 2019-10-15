Кабмин одобрил план создания в Латвии 39 самоуправлений вместо нынешних 119

В рамках реформы будет создано 34 края, а Рига, Юрмала, Лиепая, Даугавпилс и Резекне сохранят статус республиканских городов.

Реформа не затронет пять упомянутых городов и четыре края - Алуксненский, Гулбенский, Ливанский и Саласпилсский. Также в закон включен пункт о том, что Олайнское и Кекавское самоуправления должны договориться об изменении границ.

В законопроекте указано семь критериев, на основании которых VARAM разработало новую карту самоуправлений, а также возможные риски, если реформа не будет реализована.

Критерии предусматривают, что территории краев должны быть географически целостными и иметь центр развития регионального или национального значения. Данное требование не распространяется на Рижский регион.

Кроме того, в крае должны быть возможности для устойчивого экономического развития и привлечения инвестиций, достаточное количество учащихся по крайней мере для одной перспективной средней школы. Края должны быть в состоянии содержать эффективную систему учреждений образования, здравоохранения и социальных услуг, общественного транспорта и дорог, коммунального хозяйства. Каждое самоуправление также должно самостоятельно обеспечивать выполнение установленных законом автономных функций.

Законопроект предусматривает, что административные центры краев в дальнейшем будет устанавливать Сейм, а не краевые думы. В случае, если в регионе таких центров нет, административным центром объединенных краев станет населенный пункт с наибольшей численностью населения.

В рамках реформы предполагается, что Иецава и Кокнесе, которые в настоящее время являются поселками, получат статус городов.

На заседании правительства министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце подчеркнул, что параллельно этому законопроекту для обсуждения переданы также поправки к закону о выборах, которые предусматривает в рамках реформы уменьшить число депутатов самоуправлений с 1614 до 705. Также в связи с реформой ожидаются изменения в других нормативных актах.