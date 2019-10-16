Полиция просит помощи в поисках мужчины 1953 года рождения

Госполиция просит помощи в поисках Ариса Доктиса, которого последний раз видели 9 октября в Алуксне. Мужчина 1953 года рождения до сих пор не вернулся домой, а также неизвестно никакой информации о его местонахождении.
Приметы: рост 180-158 см, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы.
Внимательно посмотрите на фотографию мужчины, и если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о его возможном месте нахождения или другая ценная информация, то просим звонить 110 или обращаться в ближайший участок полиции.