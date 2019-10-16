Пластический хирург нашел обладательницу самого идеального в мире лица

Как отмечает издание, в своей работе де Сильва использовал новейшую технологию картирования и сопоставил результаты с правилом "золотого сечения", позволяющим рассчитать точные пропорции лица.

Эксперт пришел к мнению, что самым идеальным можно назвать лицо 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид.

Ее губы глаза и подбородок на 94,35 процента близки к самому совершенному соотношению пропорций лица, которые почти не встречаются в природе.

Примечательно, что родная сестра лидера рейтинга красоты, составленного хирургом, Джиджи Хадид не попала даже в первую десятку.

Галерея: Сестры Хадид в сексуальных коктейльных платьях

Галерея: Белла Хадид без косметики

Второе место Джулиан Де Сильва присудил певице Бейонсе, результат которой - 92,44 процента. Она, кстати, могла бы даже превзойти топ-модель, если бы не ее не совсем совершенный нос.

Галерея: Сценические костюмы певицы Бейонсе

Зато у оказавшейся на третьей позиции рейтинга 33-летней актрисы Эмбер Херд (91,85 процента), наоборот, самый идеальный носик из тех, что видел хирург.

Галерея: Эмбер Херд на премьере фильма "Лондонские поля"

Следом за тройкой победительниц расположились певица и актриса Ариана Гранде (91,81), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64) и супермодель Кейт Мосс (91,05).