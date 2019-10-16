Пластический хирург нашел обладательницу самого идеального в мире лица
Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва в ходе длительных исследований сумел найти женщин, лица которых можно смело назвать идеальными, сообщает The Sun.
Как отмечает издание, в своей работе де Сильва использовал новейшую технологию картирования и сопоставил результаты с правилом "золотого сечения", позволяющим рассчитать точные пропорции лица.
Эксперт пришел к мнению, что самым идеальным можно назвать лицо 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид.
Ее губы глаза и подбородок на 94,35 процента близки к самому совершенному соотношению пропорций лица, которые почти не встречаются в природе.
Примечательно, что родная сестра лидера рейтинга красоты, составленного хирургом, Джиджи Хадид не попала даже в первую десятку.
Галерея: Сестры Хадид в сексуальных коктейльных платьях
Галерея: Белла Хадид без косметики
Второе место Джулиан Де Сильва присудил певице Бейонсе, результат которой - 92,44 процента. Она, кстати, могла бы даже превзойти топ-модель, если бы не ее не совсем совершенный нос.
Галерея: Сценические костюмы певицы Бейонсе
Зато у оказавшейся на третьей позиции рейтинга 33-летней актрисы Эмбер Херд (91,85 процента), наоборот, самый идеальный носик из тех, что видел хирург.
Галерея: Эмбер Херд на премьере фильма "Лондонские поля"
Следом за тройкой победительниц расположились певица и актриса Ариана Гранде (91,81), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64) и супермодель Кейт Мосс (91,05).
В этот список также попали актрисы Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, набравшие 90,91 и 90,51 процента соответственно, а замыкают рейтинг певица Кэти Перри (90,08) и топ-модель Кара Делевинь (89,99).