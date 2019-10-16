Полиция разыскивает лиепайчанина, пропавшего в районе Саласпилса

Саласпилский участок Госполиции разыскивает Андрея Михеева 1975 года рождения. Мужчина 16 октября около 4:00 вышел из дома знакомого в поселке Межезери на улице Игора и до сих пор не вернулся, также нет никакой информации о местонахождении мужчины.
Как сообщает Госполиция, на мужчине была серая клетчатая куртка и серые спортивные штаны. Фактическое местожительства мужчины - Лиепая. У пропавшего также есть проблемы со здоровьем.
Госполиция призывает жителей сообщать любую информацию о возможном местонахождении мужчины.