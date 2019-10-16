Ср, 16.10.2019
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Полиция разыскивает лиепайчанина, пропавшего в районе Саласпилса

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Саласпилский участок Госполиции разыскивает Андрея Михеева 1975 года рождения. Мужчина 16 октября около 4:00 вышел из дома знакомого в поселке Межезери на улице Игора и до сих пор не вернулся, также нет никакой информации о местонахождении мужчины. 

Как сообщает Госполиция, на мужчине была серая клетчатая куртка и серые спортивные штаны. Фактическое местожительства мужчины - Лиепая. У пропавшего также есть проблемы со здоровьем. 

Госполиция призывает жителей сообщать любую информацию о возможном местонахождении мужчины. 

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