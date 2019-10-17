СК назвал причину смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Согласно предварительной информации, Ложис утверждает, что ядовитые вещества были выделены при горении не только топлива, но и обшивки салона, которая была создана из пластика.

Руководитель СК также отметил, что большинство людей погибли в креслах, "так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

Согласно делу о авиакатастрофе SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево обвинения были выдвинуты командиру экипажа Денису Евдокимову. На допросе командир экипажа сказал, что пожар распространился по салону, поскольку кто-то открыл заднюю дверь, когда через переднюю проходила эвакуация пассажиров. При этом сам по себе корпус воздушного судна мог бы долго выдерживать температуру горения топлива, подчеркнул Евдокимов.