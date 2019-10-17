"Берегитесь вмешательства Кремля и введите санкции": Латвию посетила "нелюбимая дочь друга Путина"

"Рижская конференция 2019" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

"Нелюбимая дочь друга Владимира Путина" - так узнают Ольгу Литвиненко, дочь ректора Горного университета в Петербурге Владимира Литвиненко, которого называют теневым кассиром Путина. Из влиятельного депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга стала бесправной изгнанницей.

"Так как я была депутатом, они все думали, что это позволит понукать мной и говорить, какие деньги из бюджета, фондов и фирм я должна перенаправлять. Я отказалась это делать, более того я отказалась голосовать так, как говорила "Единая Россия".

За такое неповиновение, за нежелание совершать преступления на государственной службе я попала под сильное давление. Так начался мой конфликт с моим собственным отцом, для которого политические интересы Путина были важнее, чем сохранение отношений с собственной дочерью", - говорит политик.

Она была вынуждена бежать с родины и теперь живет в Польше, где получила статус политического убежища и гражданство для себя и своего второго сына. Однако отец отнял у нее старшую дочь, которую Ольга не может увидеть годами.

"Последний раз я видела свою дочь, когда ей было 11 месяцев", - рассказала Литвиненко.

Живя уже в Польше, она поняла, насколько далеко простирается власть Кремля: "У каждого европейского государства есть договор с Россией о взаимной правовой помощи по гражданским и семейным делам. Это означает, что соответствующее государство должно автоматически признавать любое решение суда России. Например, Польша должна выполнять решение о депортации моего на тот момент пятилетнего сына в Россию".

По словам женщины, особенно устрашающих объемов достигла интервенция Москвы в бизнес сферу, что демонстрирует пример компании ФосАгро - за связь с которой в прошлом году в скандал попал лидер правящей партии Литвы Рамунас Карбаускис. Часть акций ФосАгро принадлежит и Владимиру Литвиненко.

"Компания ФосАгро котируется на Лондонской фондовой бирже. (...) Покупая акции этой компании, гражданин Европы фактически незаконно, сам того не желая, спонсирует режим Путина. Бывший председатель Лондонской фондовой биржи - член правления ФосАгро.

Это означает, что Россия покупает бывших чиновников и деловые фигуры, у которых есть определенное политическое влияние, очевидно, чтобы лоббировать свои интересы", - рассказывает Литвиненко.

По ее мнению, против самое действенное средство против этого - санкции. Однако в России нашли способы, как их обойти: "Мой отец - автор различных интересных схем. (...) В Горном университете в Петербурге он с помощью ООН создал Центр компетенций. Я процитирую, что он сам говорил в интервью: "Центр компетенций поможет нам, в обход санкций, привезти любое необходимое оборудование из-за границы"".

Ольга Литвиненко посещает различные страны и встречается с влиятельными людьми, чтобы разоблачить действия Кремля и их истинные намерения. Она призывает активно действовать, так как надежд на то, что все могло бы поменяться в самой России, мало.

"Есть молодое поколение, им по 17-18 лет, это люди, которые могут сделать уже осознанный политический выбор. Но они родились, когда Путин уже был у власти. Они не видели ничего, кроме милитаризированного патриотизма и пропаганды телевидения.