Что происходит с организмом, когда вы не занимаетесь сексом

У ученых есть веские причины утверждать, что сексуальная близость является одной из важнейших составляющих человеческой жизни. Есть люди, которые активно занимаются любовью, не думая о запретах и наслаждаясь каждой минутой страсти. Другие же боятся интимной близости, чувствуя себя неловко и сознательно отказываясь от истинного удовольствия.

Возможно, вы и не подозреваете, что, когда перестаете заниматься любовью, в вашем организме происходят определенные процессы.

1. Влияние на сновидения

Сновидения, как и удовольствие или боль, - функция мозга. Эксперты дают очень точное определение химической природы наших снов. А некоторые специалисты в области сновидений утверждают, что люди, которые перестали заниматься сексом, склонны видеть яркие эротические сны.

2. Неуверенность в себе

Чувство счастья тоже определяктся химическими процессами, происходящими в нашем мозге.

Когда вы занимаетесь любовью, кровь наполняется определенными химическими веществами, заставляя вас чувствовать целую гамму позитивных эмоций.

Лишая тело этого естественного процесса, вы тем самым нарушаете свой внутренний химический баланс и в итоге оказываетесь в состоянии подавленности и теряете уверенность в себе.

Такое происходит не со всеми, но те, кто уже почувствовал разницу, понимают, о чем мы сейчас говорим.

3. Стресс

Интимная близость - один из естественных способов избавления от стресса.

Это очень важная ее особенность - без секса ваши негативные эмоции могут усиливаться и даже привести к затяжному стрессовому состоянию.

Мигрень, бессонница, отсутствие аппетита и яркие сны - все это сигналы, которые тело посылает нам, когда нуждается в переменах. Не игнорируйте их - это поможет вам прожить долгую и счастливую жизнь.

4. Ослабление иммунитета

Иммунная система человека создана для борьбы с микробами, а нарушения в ее работе становятся причиной развития самых разных заболеваний. Наиболее распространенные среди них простуда и грипп.

Интимная близость укрепляет иммунитет, активизируя выработку иммуноглобулина, который повышает способность организма бороться с болезнями и даже избегать их.

Результаты научных исследований показали, что иммунитет действительно чутко реагирует на сексуальную активность человека.

5. Умственные способности