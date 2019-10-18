Пт, 18.10.2019
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Полицейский начал погоню словно в боевике - с кувырка перед машиной
Забавное видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Полицейские рейды, цель которых - проверить, соблюдают ли участники движения закон и не садятся ли за руль в пьяном виде, происходят регулярно. Если водитель не пьян, для беспокойства нет оснований. Если же принял на душу, грозят неприятности. 

Это понимал и водитель в Эстонии, который решил, что ему лучше бы избежать проверки, поэтому он самовольно уехал.

Заметив, что остановленная машина продолжает движение без разрешения, полицейский поспешил к своему служебному автомобилю, однако неудачно споткнулся и совершил кувырок как в блокбастерах. 

Видео: Кувырок эстонского полицейского, спешащего в погоню 

"На работе всякое бывает - и такие ситуации тоже. Полицейский такой же человек, как и все остальные. Рад за эстонских коллег, которые не боятся попадать в неловкие ситуации и посмеяться над собой. Водитель красного авто после этого был пойман и оказалось, что он пьян", - отметили в Рижской муниципальной полиции. 

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