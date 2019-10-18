Полицейский начал погоню словно в боевике - с кувырка перед машиной

Это понимал и водитель в Эстонии, который решил, что ему лучше бы избежать проверки, поэтому он самовольно уехал.

"На работе всякое бывает - и такие ситуации тоже. Полицейский такой же человек, как и все остальные. Рад за эстонских коллег, которые не боятся попадать в неловкие ситуации и посмеяться над собой. Водитель красного авто после этого был пойман и оказалось, что он пьян", - отметили в Рижской муниципальной полиции.