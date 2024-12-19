Оказалось, что во время телефонного разговора из марокканской тюрьмы обвиняемая в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру (Эстония) Кайри Кууземаа призналась сестре, что у нее было время обдумать, какую версию событий представить в суде. В связи с новыми доказательствами адвокат Роберт Сарв заявил, что обвиняемая даст показания в суде лишь в том случае, если прокурор откажется вызывать ее сестру в качестве свидетеля, пишет Rus.Postimees.
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Обнародованы записи телефонных разговоров матери найденного в Эстонии мертвым младенца
Во вторник в Хаапсалу в здании Пярнуского уездного суда продолжился судебный процесс над Кайри Кууземаа. Хотя обвиняемая пока не давала показаний, сегодня в суде были воспроизведены несколько телефонных разговоров, которые она вела с семьей во время пребывания в марокканской тюрьме.