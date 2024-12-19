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Обнародованы записи телефонных разговоров матери найденного в Эстонии мертвым младенца

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Обвиняемая Кайри Кууземаа с адвокатом.
Обвиняемая Кайри Кууземаа с адвокатом. Фото: Tairo Lutter

Оказалось, что во время телефонного разговора из марокканской тюрьмы обвиняемая в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру (Эстония) Кайри Кууземаа призналась сестре, что у нее было время обдумать, какую версию событий представить в суде. В связи с новыми доказательствами адвокат Роберт Сарв заявил, что обвиняемая даст показания в суде лишь в том случае, если прокурор откажется вызывать ее сестру в качестве свидетеля, пишет Rus.Postimees.

Во вторник в Хаапсалу в здании Пярнуского уездного суда продолжился судебный процесс над Кайри Кууземаа. Хотя обвиняемая пока не давала показаний, сегодня в суде были воспроизведены несколько телефонных разговоров, которые она вела с семьей во время пребывания в марокканской тюрьме.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер пояснила, что записи звонков были получены в ходе слежки за сестрой обвиняемой Карин в период с апреля по июнь. Несмотря на то, что законность этих следственных действий сейчас рассматривается в Государственном суде, было решено, что на данном этапе представление этих записей в суде возможно.

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