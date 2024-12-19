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Байба Браже возмущена таксистом, который не знает латышский. Bolt комментирует

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Такси Bolt и Байба Браже
Такси Bolt и Байба Браже Фото: Shutterstock/Paula Čurkste/LETA/коллаж RUS TVNET

В субботу, 14 декабря, министр иностранных дел Латвии Байба Браже оказалась в неожиданной ситуации: водитель такси, работающий через платформу Bolt, мог общаться только на русском языке. Об этом министр рассказала в соцсети X.

"Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком языке. Только на русском. Поездка была 14 декабря вечером в Малую гильдию в Старой Риге", - написала Браже.

Компания Bolt прокомментировала заявление министра, отметив, что все водители платформы обязаны иметь лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией. Одним из условий получения лицензии является владение латышским языком на уровне не ниже B1.

"Здравствуйте! Спасибо, что выбрали Bolt для своих поездок! Мы хотели бы подчеркнуть, что доступ к платформе разрешен только водителям, имеющим лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией, которая требует, чтобы человек владел государственным языком на уровне не ниже B1", - указали в компании Bolt.

RUS TVNET обратился к Bolt за более подробным комментарием, однако к моменту публикации ответ получен не был. Как только компания ответит на вопросы, статья будет дополнена. 

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