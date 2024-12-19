Байба Браже возмущена таксистом, который не знает латышский. Bolt комментирует

"Bolt, совершенно неприемлемо, что ваш водитель Александр ни слова не говорит по-латышски. Он также не мог общаться на английском, французском, украинском, голландском или немецком языке. Только на русском. Поездка была 14 декабря вечером в Малую гильдию в Старой Риге", - написала Браже.

Hi, @boltapp , it is totally unacceptable that your driver Alexandr doesn’t speak a word of Latvian. Neither he could communicate in English, French, Ukrainian, Dutch or German. Only Russian. The drive was on 14 December evening to the Small Guild in Riga’s Old Town. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) December 17, 2024

Компания Bolt прокомментировала заявление министра, отметив, что все водители платформы обязаны иметь лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией. Одним из условий получения лицензии является владение латышским языком на уровне не ниже B1.

"Здравствуйте! Спасибо, что выбрали Bolt для своих поездок! Мы хотели бы подчеркнуть, что доступ к платформе разрешен только водителям, имеющим лицензию, выданную Автотранспортной дирекцией, которая требует, чтобы человек владел государственным языком на уровне не ниже B1", - указали в компании Bolt.

Labdien! Paldies, ka saviem braucieniem izvēlaties “Bolt”! Vēlamies uzsvērt, ka piekļuve platformai ir atļauta tikai tiem autovadītājiem, kuriem ir Autotransporta direkcijas izsniegta licence, kas paredz, ka personas valsts valodas zināšanām ir jābūt vismaz B1 līmenī. — Bolt (@boltapp) December 17, 2024

RUS TVNET обратился к Bolt за более подробным комментарием, однако к моменту публикации ответ получен не был. Как только компания ответит на вопросы, статья будет дополнена.

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