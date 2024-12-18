Скончался бывший политик Айвар Тиеснесис

По данным архива агентства LETA, он родился 26 мая 1957 года в Елгаве. Тиеснесис получил квалификацию в области агрономии в Латвийской сельскохозяйственной академии. Его профессиональная карьера строилась на руководящих должностях в различных сельскохозяйственных предприятиях, наиболее важными из которых были должности председателя AS Bauskas piens, председателя правления AS Latvijas cukurs, главы совета Центрального союза латвийских молочных производителей.

В октябре 1998 года по списку Народной партии он был избран в 7-й Сейм. В декабре 1998 года был избран председателем Центральной земельной комиссии, в 2001 году назначен парламентским секретарем Министерства экономики, а в 2004 году - советником министра финансов Оскара Спурдзиньша.

Тиеснесис баллотировался в 2002 году в 8-й Сейм по списку Народной партии и в 2018 году - в 13-й Сейм по списку "Для развития/За!", однако больше избран не был. В 2005 году его утвердили генеральным секретарем Народной партии.

У Тиеснесиса как у бывшего советника министра обороны Пабрикса было право на защиту в расследовании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поводу закупок продовольствия для армии.

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