Reuters: ЕС оценивает возможность отправки миротворцев в Украину

Журналисты напоминают в этой связи, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, уже исключил возможность отправки в Украину американских военных для этих целей.

Указывается, что соответствующие переговоры на уровне ЕС продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным Reuters, они пока находятся на ранней стадии, но уже сейчас между участниками происходят разногласия относительно возможных целей и мандата подобной миссии. Кроме того, некоторые наблюдатели задаются вопросом о целесообразности таких переговоров на данном этапе войны в принципе, следует из сообщения.

Встреча Макрона с Трампом в Париже

7 декабря Дональд Трамп встретился с Эмманюэлем Макроном в Париже. По итогам этой встречи мировые СМИ написали, что избранный президент США настаивал на необходимости немедленного прекращения огня в Украине и начала переговоров о завершении войны.