Все самое стильное и необходимое: в Риге открылась выставка дизайна интерьера Design Isle

"В этом году выставка дизайна удивляет не только рекордно большим числом участников", - заявил руководитель проекта Design Isle Мартиньш Балтманис.

На выставке представлены дизайнерские мебель, светильники, одежда и аксессуары, предметы стиля жизни и другие оригинальные вещи от ведущих балтийских дизайнеров и дизайнерских компаний. Планируется, что на выставке можно будет увидеть работы более чем 300 дизайнеров и по крайней мере 50 брендов.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Кроме того посетители смогут также оценить работы участников конкурса "Награда в области дизайна Латвийского объединения дизайнеров 2018", которые выбрало профессиональное жюри. Представленные объекты делятся на четыре категории - дизайн интерьера, эко-дизайн, дизайн предметов и дизайн коммуникаций. Также в рамках выставки воспитанники дизайнерских школ и ВУЗов Латвии представят свои дипломные работы и творческие проекты.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Помимо выставки латвийцев также приглашают посетить ежегодный балтийский рынок дизайна, где можно будет приобрести различные предметы интерьера от местных и балтийских дизайнеров.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET