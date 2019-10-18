Во всем виновата слава: младшая сестра Греты Тунберг систематически подвергается издевательствам

После сильного выступления Греты Тунберг на саммите ООН, внимание публики к персоне шведской активистке немного утихло. Пока 16-летняя девочка путешествует по Канаде, чтобы встретиться с политиками и присоединиться к климатическим протестам, ее семья живет в страхе от угроз, которые близкие Тунберг получают от пользователей интернета. Грета дала интервью одной шведской газете, в котором рассказала, как она и ее близкие справляются с вниманием общественности. Об этом пишет Insider.
В основном буллинг выражается в сети. Грета подчеркнула, что ее семья гораздо больше страдает от унижений, чем она сама.
"Моей сестре 13 лет и ей нужно терпеть систематическое запугивание, ненависть и домогательства. Люди, которые пишут угрозы мне и ненавидят меня, делают это по отношению ко всей моей семье, даже к младшей сестре.
Отличие между мной и людьми, которые остались дома, заключается в том, что я всегда в дороге и недоступна", - заявила шведка.
Семье Тунберг приходится регулярно сообщать об угрозах полиции.
Активистка добавила, что, несмотря на то, что окружающие постоянно предлагают ей помощь, у ее сестры "нет никакой поддержки".
"Лучший способ, как вы можете мне сейчас помочь, это поддерживать мою сестру. Не потому, что она моя сестра, а потому, что она чудесная и сильная личность", - заявила Грета.
Тунберг также рассказала о том, как она готовилась к своей речи в ООН. По ее словам, она несколько месяцев думала о речи, в которой она обвиняет политиков в краже ее детства. Тунберг хотела убедиться в том, что ее выступление "обвиняет и позорит" находящихся у власти людей.
На вопрос о том, помогает ли кто-то ей готовить речи, Грета ответила утвердительно.
"Когда речь основательно закончена, я ее отсылаю нескольким ученым. Они всегда разные, зависит от того, кто является экспертом и в какой области. Обычно получаю ответ в течение нескольких часов. Комментарии, например: "Здесь Вам нужно добавить это". Иногда просят что-то изменить, поскольку факты являются неверными или вводят в заблуждение", - отметила Тунберг.
Говоря о президенте США Дональде Трампе, шведка заявила, что его избрание она посчитала "критическим моментом", но не в отрицательном смысле.
"Я хотела, чтобы люди проснулись. Я думаю, что, если его изберут, людям придется проснуться", - указала она.
Грета считает, что безкомпромисное отношение Трампа к изменениям климата пошло на пользу всему эко-движению.
"Климатическое движение точно не было бы сегодня таким сильным, если бы Хиллари Клинтон победила бы... Я, возможно, ошибаюсь, но я считаю, что избрание Трампа стало поворотной точкой для изменений климата", - отметила Тунберг.