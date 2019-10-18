Во всем виновата слава: младшая сестра Греты Тунберг систематически подвергается издевательствам

В основном буллинг выражается в сети. Грета подчеркнула, что ее семья гораздо больше страдает от унижений, чем она сама.

"Моей сестре 13 лет и ей нужно терпеть систематическое запугивание, ненависть и домогательства. Люди, которые пишут угрозы мне и ненавидят меня, делают это по отношению ко всей моей семье, даже к младшей сестре.

Отличие между мной и людьми, которые остались дома, заключается в том, что я всегда в дороге и недоступна", - заявила шведка.

Семье Тунберг приходится регулярно сообщать об угрозах полиции.

Активистка добавила, что, несмотря на то, что окружающие постоянно предлагают ей помощь, у ее сестры "нет никакой поддержки".

"Лучший способ, как вы можете мне сейчас помочь, это поддерживать мою сестру. Не потому, что она моя сестра, а потому, что она чудесная и сильная личность", - заявила Грета.

Тунберг также рассказала о том, как она готовилась к своей речи в ООН. По ее словам, она несколько месяцев думала о речи, в которой она обвиняет политиков в краже ее детства. Тунберг хотела убедиться в том, что ее выступление "обвиняет и позорит" находящихся у власти людей.

На вопрос о том, помогает ли кто-то ей готовить речи, Грета ответила утвердительно.

"Когда речь основательно закончена, я ее отсылаю нескольким ученым. Они всегда разные, зависит от того, кто является экспертом и в какой области. Обычно получаю ответ в течение нескольких часов. Комментарии, например: "Здесь Вам нужно добавить это". Иногда просят что-то изменить, поскольку факты являются неверными или вводят в заблуждение", - отметила Тунберг.

Говоря о президенте США Дональде Трампе, шведка заявила, что его избрание она посчитала "критическим моментом", но не в отрицательном смысле.

"Я хотела, чтобы люди проснулись. Я думаю, что, если его изберут, людям придется проснуться", - указала она.

Грета считает, что безкомпромисное отношение Трампа к изменениям климата пошло на пользу всему эко-движению.